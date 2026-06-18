Dario Durigan vai à China em missão oficial para ampliar cooperação financeira bilateral

247 - O ministro da Fazenda, Dario Durigan, realizará visita oficial à China entre os dias 22 e 28 de junho. A visita ocorre em um contexto em que o governo brasileiro planeja anunciar sua primeira emissão soberana de títulos na China, denominados em iuanes.

Os detalhes da agenda do ministro na China serão divulgados pelo secretário de assuntos internacionais da Fazenda, Mathias Alencastro, na sexta-feira (19).

Mais cedo, Durigan afirmou que o governo brasileiro fará uma emissão de títulos públicos no mercado chinês. Ele afirmou que o mundo "está pagando barato nos títulos brasileiros” e "olha para o Brasil como uma grande casa de oportunidades” na ocasião.

O Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, realizou uma visita oficial à China no início deste mês.