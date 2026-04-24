Durigan prevê anúncio de novo programa de renegociação de dívidas na próxima semana

247 - O ministro da Fazenda, Dario Durigan, estimou que o anúncio do novo programa de renegociação de dívidas do governo federal deve ocorrer nos próximos dias, possivelmente já na próxima semana.

"Estamos com o programa para despacho final do presidente. Nos próximos dias, imagino que semana que vem, a gente deva ter o anúncio", disse Durigan em coletiva de imprensa no Ministério da Fazenda, na quinta-feira (23).

Mais cedo, o ministro afirmou que o "grande sentido do programa" é reduzir dívidas em "linhas caras", que cobram juros elevados e dificultam o pagamento, permitindo a migração dos devedores para condições mais acessíveis e sustentáveis.

"Como é bastante coisa, pode ser que a gente apresente por partes, então vamos apresentar a parte da família em um primeiro momento, depois dos informais, depois das empresas. Tem essas três frentes que estamos trabalhando: momento, trabalhadores informais e pequenas empresas", disse Durigan na última sexta-feira (17).