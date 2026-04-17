Governo deve anunciar programa de renegociação de dívidas após o feriado, diz Durigan

247 - O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta sexta-feira (22) que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve anunciar na próxima semana um novo programa de renegociação de dívidas para a população brasileira.

Segundo o ministro, o desenho da proposta busca aliviar o endividamento das famílias sem pressionar as contas públicas. Ele falou à imprensa após uma reunião bilateral nos EUA.

"O programa de renegociação de dívidas está pronto para ser anunciado com o presidente na volta. Não vamos ter gasto primário, vamos mobilizar garantia para que os bancos deem desconto e depois refinanciem a juros mais baratos uma dívida diminuida, com garantia do Tesouro em caso de inadimplemento", disse Durigan.

A previsão de volta do presidente Lula da agenda na Europa é na quarta-feira (22), após o feriado de Tiradentes. O presidente também irá passar por Alemanha e Portugal nos próximos dias.