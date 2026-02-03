Embraer vende cargueiro militar C-390 ao Uzbequistão e avança na Ásia

247 - A Embraer anunciou nesta terça-feira (3) a venda da aeronave de transporte militar C-390 Millennium ao Uzbequistão, marcando a entrada do modelo na Ásia Central. Com o pedido, o país torna-se o primeiro da região a operar o cargueiro desenvolvido pela fabricante brasileira, ampliando a presença internacional da empresa no setor de defesa.

De acordo com a CNN Brasil, a Embraer informou que a aeronave será utilizada principalmente em missões humanitárias e operações de transporte, evidenciando a versatilidade do C-390 em diferentes tipos de missões estratégicas.

Uzbequistão entra para o grupo de operadores do C-390

O C-390 Millennium é um dos principais produtos da indústria de defesa brasileira e vem ganhando espaço no mercado internacional. A aeronave já foi selecionada pelas forças aéreas do Brasil, Portugal, Hungria, República da Coreia, Holanda, Áustria, República Tcheca e Suécia.

Além de sua capacidade operacional, o cargueiro integra o Sistema de Catalogação da Otan, que reúne equipamentos padronizados voltados à interoperabilidade entre países membros da aliança militar. Essa certificação amplia o potencial de uso da aeronave em operações conjuntas e missões multinacionais.

Cargueiro militar reforça posição estratégica da Embraer

O anúncio da venda ao Uzbequistão reforça a estratégia da Embraer de expandir sua atuação internacional, com foco nos mercados da Ásia e da Europa. A companhia tem buscado ampliar sua presença global não apenas por meio da venda de aeronaves, mas também com o fortalecimento de parcerias estratégicas.

Em janeiro, a Embraer assinou memorandos de entendimento com a AMMROC e a Global Aerospace Logistics, ambas sediadas nos Emirados Árabes Unidos. Segundo a empresa, os acordos representam um “passo significativo” para ampliar sua presença no Oriente Médio.

Expansão internacional mira Ásia, Europa e Oriente Médio

As parcerias firmadas preveem a exploração de oportunidades conjuntas nos setores aeroespacial e de defesa, com foco em manutenção, reparo e revisão, além de treinamento para o KC-390 Millennium, versão multimissão da aeronave. A iniciativa fortalece a cadeia de suporte ao produto e amplia a competitividade da Embraer no mercado global de defesa.