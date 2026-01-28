Embraer fecha 2025 com carteira de pedidos recorde de US$ 31,6 bilhões

247 - A fabricante brasileira de aeronaves Embraer encerrou o quarto trimestre de 2025 com uma carteira firme de encomendas no valor recorde de US$ 31,6 bilhões. O volume representa um crescimento de 20% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo informações divulgadas em um comunicado ao mercado na terça-feira (27). Os dados constam de um documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários e refletem a forte demanda pelos aviões produzidos pela companhia, de acordo com a agência Reuters.

O levantamento mostra a evolução consistente da Embraer ao longo do ano, impulsionada pelo aumento de pedidos em diferentes segmentos de atuação. O desempenho consolida o avanço da empresa brasileira em um cenário global ainda marcado por desafios na cadeia de suprimentos e pela reorganização do setor aéreo no período pós-pandemia.

A divulgação foi feita por meio de um registro oficial junto às autoridades regulatórias, o que confere caráter formal aos números apresentados. O comunicado não detalha a composição da carteira por divisão, mas confirma que o valor total alcançado ao final do quarto trimestre supera todos os patamares anteriores registrados pela companhia.

Fundada em São José dos Campos, no interior de São Paulo, a Embraer é uma das principais fabricantes de aeronaves do mundo e tem presença relevante nos mercados de aviação comercial, executiva e de defesa. O resultado divulgado reforça a posição estratégica da empresa no cenário internacional e evidencia a continuidade de sua trajetória de crescimento ao longo de 2025.