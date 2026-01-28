Apoio do BNDES à Embraer supera R$ 28 bilhões

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou R$ 28,8 bilhões em financiamentos para a Embraer entre janeiro de 2023 e dezembro de 2025. O volume expressivo de recursos reforça o papel do banco público no suporte à indústria aeronáutica brasileira, com foco na ampliação das exportações e no desenvolvimento de novas tecnologias. Segundo a coluna Painel S.A., da Folha de São Paulo, a maior parte do montante liberado foi direcionada à exportação de aeronaves produzidas pela empresa, consolidando a presença da Embraer em mercados internacionais.

Financiamento concentra-se na exportação de aeronaves

Do total aprovado pelo BNDES no período, R$ 27,13 bilhões foram destinados à exportação de 169 aeronaves. Os financiamentos fazem parte da estratégia do banco de apoiar empresas nacionais na expansão de suas operações no exterior, fortalecendo a indústria e a geração de empregos qualificados no país.

Apoio à inovação e à mobilidade aérea urbana

Além dos recursos voltados às vendas externas, o BNDES liberou R$ 1,68 bilhão para o desenvolvimento de novas tecnologias. Entre os projetos contemplados está o apoio à Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer voltada ao mercado de mobilidade aérea urbana, que inclui os eVTOLs, conhecidos como carros voadores.

Em dezembro, a Eve anunciou a aprovação de um financiamento de R$ 200 milhões pelo banco para o avanço de seu projeto de veículos aéreos elétricos. O pacote de R$ 28,8 bilhões também inclui liberações recentes que ainda não foram detalhadas publicamente. Segundo o BNDES, por razões contratuais, os valores e os projetos beneficiados não podem ser divulgados neste momento.

Volume supera em mais de 100% o período anterior

O apoio concedido à Embraer desde 2023 representa um crescimento de 108% em relação ao volume de financiamentos liberados entre 2019 e 2022, quando o total somou R$ 13,8 bilhões. Além dos empréstimos, o banco também passou a deter participação acionária na Eve, após um aporte adicional de R$ 405,3 milhões realizado por meio da BNDESPar.

Estratégia alinhada à política industrial do governo Lula

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destacou que o apoio à Embraer está inserido na política industrial do governo federal. “O apoio a empresas brasileiras, como a Embraer, para que conquistem cada vez mais novos mercados pelo mundo é um dos eixos principais da Nova Indústria Brasil, política industrial do governo do presidente Lula”, afirmou.

Mercadante acrescentou que “entre janeiro de 2023 e dezembro de 2025, o banco já financiou com R$ 56 bilhões a exportação dos mais diversos produtos nacionais, contribuindo para fortalecer as empresas e gerar empregos qualificados”.