Endividamento das famílias vira preocupação central do governo

247 - O alto nível de endividamento das famílias brasileiras passou a ser uma das principais preocupações do governo federal em meio ao cenário eleitoral, mesmo diante de indicadores econômicos considerados positivos, como inflação controlada, aumento da renda e baixo desemprego. A dificuldade de percepção de melhora na economia está diretamente relacionada ao peso das dívidas no orçamento doméstico, que reduz o poder de compra e afeta a sensação de bem-estar, relata Míriam Leitão, do jornal O Globo.

O avanço do endividamento tem neutralizado os efeitos positivos da economia sobre a população. Quase metade da renda anual dos brasileiros — 49,7% — está comprometida com dívidas, enquanto cerca de um terço da renda mensal é destinado apenas ao pagamento de juros.

Percepção negativa da economia persiste

Mesmo com dados macroeconômicos mais favoráveis, a percepção popular segue negativa. Pesquisa Quaest aponta que 48% dos brasileiros acreditam que a economia piorou no último ano, enquanto apenas 24% identificam melhora. O principal fator por trás desse descompasso é o peso das dívidas no cotidiano das famílias.

O comprometimento da renda com pagamentos financeiros limita o consumo e impede que os ganhos econômicos sejam percebidos de forma concreta pela população. Na prática, o crescimento da renda acaba sendo absorvido pelos encargos financeiros.

Juros altos agravam cenário

O nível elevado das taxas de juros no país é apontado como um dos principais fatores que agravam o endividamento. Enquanto a taxa básica Selic está em 14,75%, o custo médio do crédito pessoal alcança 62%. Situação ainda mais crítica é observada no rotativo do cartão de crédito, que atingiu 435,9% ao ano em fevereiro, acima dos 424% registrados no mês anterior.

Esse tipo de crédito é considerado um dos mais prejudiciais para o consumidor, pois amplia rapidamente o valor das dívidas, dificultando a quitação.

Governo busca soluções rápidas

Diante desse cenário, o governo trabalha na elaboração de medidas com impacto imediato para aliviar o endividamento das famílias. A estratégia segue a lógica adotada no programa “Desenrola”, que buscou substituir dívidas com juros elevados por modalidades mais baratas, com apoio institucional.

Apesar dos resultados positivos iniciais do programa, uma parcela significativa da população permaneceu endividada, o que reforça a necessidade de novas iniciativas. A prioridade agora é estruturar soluções que tenham efeito rápido, especialmente considerando o contexto eleitoral.

Renegociação e orientação são caminhos

Especialistas apontam que uma das primeiras medidas para reduzir o endividamento é sair do crédito rotativo e buscar alternativas com juros mais baixos. No entanto, muitos consumidores ainda desconhecem possibilidades como renegociação de dívidas ou portabilidade de crédito.

Além das políticas públicas, o enfrentamento do problema exige também maior orientação financeira à população e participação ativa das instituições bancárias, que podem oferecer condições mais acessíveis para reorganização das dívidas.