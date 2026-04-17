Escala 6x1: Boulos e Magnoli batem boca ao vivo na GloboNews

247 - O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, protagonizou um debate acalorado com o jornalista Demétrio Magnoli durante participação na GloboNews, nesta sexta-feira (17), ao discutir a proposta do governo Lula para alterar a escala 6x1 e reduzir a jornada de trabalho no país. No Blog do Esmael, o jornalista Esmael Morais destaca que a entrevista saiu do foco inicial sobre a jornada de trabalho e avançou para temas como FGTS, dívida e juros, elevando o tom do confronto entre os dois no estúdio.

Proposta do governo e mudanças na jornada

O projeto enviado pelo governo ao Congresso com urgência constitucional prevê a redução da jornada semanal de 44 para 40 horas, a garantia de dois dias de descanso remunerado e a proibição de corte salarial. A expectativa do Planalto é que a proposta seja analisada em até 90 dias.

Durante a entrevista, Boulos defendeu a iniciativa como uma resposta à realidade de trabalhadores submetidos a longas jornadas. Segundo o governo, cerca de 37,2 milhões de pessoas trabalham mais de 40 horas semanais, enquanto aproximadamente 14 milhões ainda enfrentam a escala 6x1.

Embate sobre FGTS e juros

A discussão ganhou intensidade quando o tema passou a ser o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para aliviar dívidas. Boulos argumentou que o principal problema está nas altas taxas de juros praticadas no país.

Magnoli, por sua vez, afirmou que não entraria nesse debate com o ministro. Antes disso, o jornalista fez um comentário irônico sobre o traje de Boulos, dizendo: “folgo em vê-lo forte, vermelho e sacudido”.

A discussão ocorre em um contexto em que a equipe econômica avalia permitir o uso do FGTS para quitar dívidas, como parte de um pacote voltado ao superendividamento. O formato da proposta ainda está em análise dentro do governo.

Crédito, economia e disputa política

Outra frente em andamento permite ao trabalhador utilizar até 10% do saldo do FGTS ou 100% da multa rescisória como garantia para crédito consignado privado. A medida busca reduzir juros e substituir dívidas mais caras por alternativas mais baratas.

Esse cenário ampliou o conflito no estúdio, ao evidenciar diferentes abordagens sobre o tema. Enquanto Boulos defendia a proposta como uma forma de melhorar as condições de trabalho, Magnoli direcionava o debate para os impactos econômicos e financeiros das medidas.

A discussão na GloboNews refletiu uma disputa mais ampla que deverá se intensificar no Congresso Nacional. De um lado, o governo busca associar o fim da escala 6x1 à melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores. De outro, críticos destacam os possíveis efeitos econômicos e o papel do crédito nesse processo.