Esther Dweck é a única representante de alto nível do governo Lula em Davos

247 - A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, é a única representante ministerial brasileira no fórum de Davos, na Suíça. A informação é do Correio Braziliense.

Entre as ausências mais notáveis da delegação brasileira estão o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.

O Fórum Econômico Mundial é realizado em Davos, na Suíça, de 19 a 23 de janeiro.