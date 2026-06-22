Expectativa dos brasileiros sobre a economia melhora e pessimismo recua, aponta pesquisa Ipsos/Ipec

247 - A percepção dos brasileiros sobre o futuro da economia apresentou melhora nos últimos meses, segundo pesquisa Ipsos/Ipec divulgada nesta segunda-feira (22). Os dados indicam avanço do otimismo em relação aos próximos meses, ao mesmo tempo em que houve redução do número de pessoas que acreditam em uma deterioração do cenário econômico.

A parcela da população que acredita em uma melhora da economia brasileira passou de 33% para 36% na comparação com o levantamento realizado em março. Já o grupo que prevê piora recuou de 36% para 32%.

O estudo também revela crescimento entre aqueles que esperam estabilidade econômica. Atualmente, 25% dos entrevistados acreditam que a situação permanecerá inalterada nos próximos meses, ante 23% registrados na pesquisa anterior.

Quando questionados sobre a evolução da economia nos últimos seis meses, os entrevistados apresentaram uma avaliação mais equilibrada. O percentual dos que afirmam ter percebido piora caiu ligeiramente, de 42% para 41%. Já os que identificaram melhora passaram de 27% para 25%.

Por outro lado, aumentou o número de brasileiros que consideram que a situação econômica não sofreu alterações no período analisado. Esse grupo cresceu de 28% para 30%, indicando uma percepção maior de estabilidade entre os entrevistados.

A pesquisa também captou mudanças na avaliação do governo federal. O principal avanço ocorreu entre os que classificam a gestão como regular, percentual que subiu de 24% para 28%.

Enquanto isso, a fatia dos entrevistados que considera o governo ruim ou péssimo recuou de 40% para 38%. Já os que avaliam a administração como boa ou ótima registraram leve queda, passando de 33% para 32%.