FMI eleva projeção de crescimento da economia dos EUA em 2026 para 2,4%

247 - O Fundo Monetário Internacional (FMI) elevou em 0,3 ponto percentual sua estimativa de crescimento da economia dos Estados Unidos em 2026, para 2,4%, enquanto reduziu a projeção de crescimento do PIB em 2027 para 2%, segundo relatório divulgado pela instituição nesta segunda-feira (19).

“Nos Estados Unidos, a economia deve crescer 2,4% em 2026, apoiada pela política fiscal e por uma taxa básica de juros mais baixa, enquanto o impacto de barreiras comerciais mais elevadas também diminui gradualmente. Essa revisão para cima de 0,3 ponto percentual em relação à previsão de outubro reflete um resultado do PIB no terceiro trimestre de 2025 mais forte do que o esperado, uma retomada da atividade no primeiro trimestre de 2026 em comparação com o quarto trimestre de 2025 após o fim da paralisação do governo federal, e os efeitos associados desse desempenho”, afirma o relatório.