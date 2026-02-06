Fórum Empresarial Brasil-Rússia marca um novo patamar nas relações entre os dois países

247 - Na ocasião do Fórum Empresarial Brasil-Rússia, realizado na quinta-feira (5), em Brasília (DF), Brasil e Rússia consolidaram o interesse mútuo de fortalecer as relações comerciais e econômicas entre os dois países. O evento reuniu autoridades e empresários de ambas as nações para discutir e identificar oportunidades de aprimorar a cooperação bilateral.

“Esse Fórum foi elaborado para que possamos ampliar as exportações de bens industrializados e de maior valor agregado entre nossos países e incentivar parcerias em áreas como indústria, tecnologia, energia, saúde e serviços especializados”, disse o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin (PSB), durante a abertura do encontro.

O primeiro-ministro da Federação Russa, Mikhail Mishustin, também destacou o interesse de ambos os países em fortalecer as relações comerciais. “Esse Fórum mostra a intenção do presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, de ampliar nossa cooperação bilateral. Estamos abertos a um parceiro estratégico como o Brasil”, afirmou. “Temos tudo para aumentar ainda mais nossas parcerias em áreas como o setor industrial, agronegócio, além da indústria farmacêutica — e contamos com a abordagem positiva do regulador brasileiro, com transferência de tecnologia, soluções informacionais, tecnologias modernas de digitalização e gestão pública, sistemas mais modernos de cibersegurança e inteligência digital, levando em conta a soberania digital. Estamos abertos ao diálogo. Sejam bem-vindos à Rússia", reforçou.

Representando a ApexBrasil, a chefe do Escritório da Agência em São Paulo (EA São Paulo), Márcia Nejaim, também destacou a importância do evento. “Esse encontro é um passo essencial para a ampliação do patamar comercial entre nossos países", disse Márcia, que reforçou o importante papel da ApexBrasil na consolidação dessa relação. “A ApexBrasil atribui grande importância às relações comerciais do Brasil com a Rússia, onde temos um escritório ativo e estratégico em Moscou há 16 anos”, pontuou.

Segundo Márcia, o Brasil tem contribuído ativamente para garantir a segurança alimentar da Rússia como fornecedor de proteínas, carnes e outros produtos fundamentais. Por sua vez, a Rússia, segundo ela, desempenha papel essencial ao fornecer insumos estratégicos como fertilizantes e combustíveis, que são fundamentais para o dinamismo da agricultura e da economia do Brasil. “E queremos avançar ainda mais no desenvolvimento de negócios entre nossas empresas em setores diversos. Há amplo espaço para ampliar fluxos, diversificar pautas e agregar valor ao nosso comércio bilateral”, reforçou a representante da ApexBrasil.

Oportunidades

As relações comerciais entre Rússia e Brasil são positivas e seguem em avanço. Em 2025, o comércio bilateral alcançou US$ 10,9 bilhões. O Brasil exportou para a Rússia US$ 1,5 bilhão, representando 0,4% do total exportado pelo Brasil — um aumento de 5% em relação a 2024, quando o valor foi de US$ 1,4 bilhão. No mesmo período, as importações brasileiras com origem na Rússia foram de US$ 9,4 bilhões (5º principal fornecedor), mas com a pauta bastante concentrada em óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos e adubos ou fertilizantes químicos. O número foi cerca de 14,2% inferior ao de 2024, quando foram registrados US$ 10,9 bilhões.

O maior desafio está na diversificação da pauta exportadora. Pelo que indica o mais recente estudo Perfil de Comércio e Investimentos Brasil-Rússia, da ApexBrasil, há 217 oportunidades para isso. Segundo a publicação, os cinco principais grupos de produtos com oportunidades para o Brasil na Rússia são: alumina (óxido de alumínio); veículos automóveis para transporte de mercadorias e usos especiais; soja; cacau em pó; manteiga ou pasta de cacau; e frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas.

Entre 2024 e 2025, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), a Rússia abriu mercado para diversos produtos agropecuários brasileiros — o que revela o interesse em ampliar a pauta exportadora. Entre eles estão: feijão (2025); banana (2024); erva-mate (2024); amêndoas de cacau (2024); e noz-pecã (2024).

Segundo a ApexBrasil, a demanda russa por alimentos converge com a oferta brasileira em setores estratégicos e amplia o potencial de crescimento na relação comercial.

Áreas estratégicas

Ao longo da tarde, o Fórum contou com três painéis focados em discutir oportunidades de avanço na cooperação entre os dois países em áreas estratégicas. Sustentabilidade, segurança alimentar e desenvolvimento no campo das Tecnologias Industriais e da Informação foram os temas em destaque.