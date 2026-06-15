FUP lança campanha nacional pela reestatização

247 - A Federação Única dos Petroleiros (FUP) lançou nas redes sociais a campanha 'Reestatiza, Brasil!', com o objetivo de ampliar o debate nacional sobre a importância de setores estratégicos, como energia, combustíveis, gás e distribuição, para a economia do país e para o custo de vida da população.

A iniciativa parte da avaliação de que privatizações de empresas e ativos considerados essenciais têm efeitos diretos sobre áreas fundamentais ao desenvolvimento nacional e à prestação de serviços de interesse público. Com o mote “reestatizar é defender o Brasil e o orçamento das famílias”, a campanha busca relacionar o tema à rotina dos brasileiros, especialmente diante do peso de energia, combustíveis, transporte e abastecimento nas despesas domésticas.

A FUP pretende aproximar a discussão sobre reestatização da realidade concreta da população, destacando que decisões sobre empresas estratégicas não se limitam ao campo econômico. Para a entidade, esses setores também envolvem soberania, segurança energética, geração de empregos, desenvolvimento nacional e estabilidade para as famílias.

“Setores estratégicos devem ser planejados levando em conta não apenas interesses econômicos, mas também necessidades sociais, segurança energética, desenvolvimento nacional e soberania”, afirma Cibele Vieira, coordenadora-geral da FUP.

Segundo a dirigente, a campanha busca ampliar a compreensão pública sobre o papel do Estado em áreas essenciais. “A discussão sobre reestatização vai além da questão política. Trata-se de refletir sobre como áreas estratégicas podem contribuir para o desenvolvimento do Brasil e para a melhoria da qualidade de vida da população”, completa.

Reestatização, soberania e custo de vida

A campanha 'Reestatiza, Brasil!' defende que a presença do Estado em setores essenciais fortalece a capacidade nacional de garantir abastecimento, proteger empregos, ampliar investimentos em desenvolvimento e enfrentar os efeitos de crises internacionais.

Ao tratar de energia, combustíveis, gás e distribuição, a FUP procura mostrar que esses temas impactam diretamente o orçamento das famílias brasileiras. A entidade sustenta que a gestão de áreas estratégicas deve considerar não apenas resultados financeiros, mas também o acesso da população a serviços fundamentais e a necessidade de maior previsibilidade nos preços.

A campanha também pretende dialogar com trabalhadores, movimentos sociais, pesquisadores, comunicadores e a sociedade em geral. Entre os principais eixos do debate estão soberania nacional, energia acessível, desenvolvimento econômico e preços que afetam diretamente a vida cotidiana no país.

Com a mobilização nas redes sociais, a FUP busca inserir a reestatização no centro da discussão pública sobre o futuro de empresas e ativos estratégicos, relacionando o tema à defesa do Brasil, ao planejamento de longo prazo e à melhoria das condições de vida da população.