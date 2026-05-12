Galípolo assume liderança de comitê de emergentes no BIS, referência global dos bancos centrais

247 - O presidente do Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo, foi eleito para comandar o comitê das principais economias emergentes do BIS (Banco de Compensações Internacionais), instituição considerada a principal referência de coordenação entre bancos centrais no mundo. A informação foi divulgada nesta terça-feira (12) pelo próprio BIS, sediado em Basileia, na Suíça.

O BIS, frequentemente chamado de “Banco Central dos Bancos Centrais”, é responsável por coordenar debates sobre estabilidade financeira, política monetária e regulamentação bancária internacional, incluindo os acordos de Basileia 1, 2 e 3.

A escolha de Galípolo ocorreu durante reuniões realizadas no fim de semana entre representantes das economias integrantes do grupo. O brasileiro assumirá oficialmente o cargo em 1º de setembro, com mandato de dois anos. Ele substituirá Eddie Yue, diretor-executivo da Autoridade Monetária de Hong Kong.

O comitê liderado por Galípolo reúne autoridades monetárias de países emergentes e funciona como um espaço de troca de análises sobre riscos macroeconômicos, estabilidade financeira e desafios econômicos globais. Participam do grupo países como China, Índia, México, Argentina, Chile, Indonésia, Malásia, África do Sul, Turquia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Vietnã, Coreia do Sul, Filipinas, Tailândia, Colômbia e Cingapura, entre outros.

A eleição amplia a presença brasileira em fóruns internacionais de política monetária em um momento de forte debate global sobre inflação, juros e crescimento econômico. O BIS desempenha papel central na formulação de diretrizes e recomendações que influenciam os sistemas financeiros em diversas partes do mundo.

No mesmo anúncio, o Conselho de Administração do BIS confirmou a escolha de Fabio Panetta, presidente do Banco da Itália, para a presidência da instituição. O dirigente iniciará um mandato de três anos em 3 de junho, substituindo François Villeroy de Galhau, atual presidente do Banco da França.

Outras mudanças também foram anunciadas pela instituição. Michele Bullock, presidente do Banco Central da Austrália, foi nomeada para liderar o Conselho Consultivo Asiático do BIS, órgão de coordenação entre bancos centrais da região Ásia-Pacífico. Ela sucederá Nguyen Thi Hong, do Banco Estatal do Vietnã.

Já Kazuo Ueda, presidente do Banco do Japão, assumirá o comando do Comitê sobre o Sistema Financeiro Global, fórum responsável por monitorar o setor financeiro internacional e avaliar impactos sobre a estabilidade econômica e as políticas monetárias dos bancos centrais.