Governo Lula: Reforma Casa Brasil amplia crédito para melhorias habitacionais e reduz juros

247 – O programa Reforma Casa Brasil passou a operar com novas regras desde o início de maio, ampliando o acesso ao crédito para famílias que desejam reformar, adaptar ou melhorar suas moradias. Entre as principais mudanças estão o aumento do limite de renda familiar mensal para até R$ 13 mil, a redução dos juros para menos de 1% ao mês e a ampliação do prazo de pagamento para até seis anos.

As informações foram divulgadas pela Agência Gov, via Secom/PR, nesta quinta-feira (4). Segundo o governo federal, o financiamento pode chegar a R$ 50 mil e integra a estratégia do Governo do Brasil, por meio do Ministério das Cidades, de enfrentar o déficit habitacional não apenas com a construção de novas unidades, mas também com a melhoria das moradias onde as famílias já vivem.

Criado em 2025, o Reforma Casa Brasil faz parte do Minha Casa, Minha Vida e tem como foco famílias que já possuem imóvel, mas vivem em casas que precisam de intervenções para garantir mais segurança, conforto, acessibilidade e qualidade de vida. A iniciativa busca atender situações comuns em moradias que necessitam de reforma estrutural, ampliação, adaptação ou modernização.

Novas regras ampliam o alcance do programa

Com as alterações, o programa passa a contemplar um público maior. O teto de renda familiar mensal foi elevado para até R$ 13 mil, permitindo que mais famílias possam solicitar o crédito habitacional para melhorias residenciais.

Outra mudança considerada central é a redução dos juros, que agora ficam abaixo de 1% ao mês. O prazo de pagamento também foi estendido, podendo chegar a seis anos. A combinação entre juros menores, prazo mais longo e financiamento de até R$ 50 mil foi desenhada para facilitar a adesão de famílias que precisam realizar obras, mas não dispõem de recursos imediatos para custear as intervenções.

Na avaliação do governo, a melhoria de imóveis já existentes é uma frente essencial da política habitacional. Além de ampliar a oferta de moradias por meio de novas construções, o poder público busca enfrentar problemas como precariedade estrutural, falta de acessibilidade e inadequações que afetam diretamente a vida cotidiana das famílias.

Como ingressar no Reforma Casa Brasil

O primeiro passo para quem deseja participar do programa é procurar uma agência da Caixa Econômica Federal e solicitar uma análise de crédito. Essa avaliação verificará a capacidade de pagamento da família e as condições para contratação do financiamento.

Após essa etapa, é necessário que o imóvel a ser reformado esteja localizado em uma área considerada segura. O programa não permite a aplicação dos recursos em moradias situadas em locais com risco de enchentes, deslizamentos ou com problemas graves de estrutura.

Também há uma regra relacionada à idade da pessoa responsável pelo financiamento. A soma da idade do contratante com o prazo do contrato não pode ultrapassar 80 anos. Apesar dessa exigência, a conta da Caixa pode estar em nome de qualquer membro que componha a renda familiar.

Recursos podem ser usados em reformas, acessibilidade e energia solar

O crédito do Reforma Casa Brasil pode ser utilizado em diferentes tipos de melhorias no imóvel. Entre as possibilidades estão pintura de paredes, troca de pisos, construção de novos cômodos, substituição de portas e janelas e instalação de energia solar.

O programa também contempla obras voltadas à acessibilidade, como implantação de rampas, corrimãos e barras de apoio. Essas intervenções são especialmente importantes para idosos, pessoas com deficiência ou famílias que precisam adaptar a residência para garantir mais autonomia e segurança aos moradores.

Além da compra de materiais de construção, os recursos também podem ser usados para elaboração de projetos, orientação técnica e contratação de mão de obra. Com isso, o programa busca dar suporte a diferentes etapas da reforma, desde o planejamento até a execução dos serviços.

Política habitacional mira qualidade de vida

Ao integrar o Reforma Casa Brasil ao Minha Casa, Minha Vida, o governo federal procura ampliar o conceito de política habitacional. A medida reconhece que o déficit de moradia não se resume à falta de casas, mas também inclui a existência de milhões de famílias vivendo em imóveis inadequados, inseguros ou sem condições plenas de habitabilidade.

A nova etapa do programa reforça a tentativa de transformar reformas residenciais em instrumento de inclusão social, melhoria urbana e promoção de dignidade. Com financiamento mais acessível, o governo pretende facilitar intervenções que podem impactar diretamente a saúde, a segurança e o bem-estar das famílias beneficiadas.

Com as novas regras já em vigor, famílias interessadas devem procurar a Caixa Econômica Federal para verificar as condições de acesso ao crédito e avaliar se o imóvel atende aos critérios exigidos pelo programa.