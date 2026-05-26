Governo oficializa subsídio de R$ 0,44 por litro para gasolina

247 - O governo federal publicou, em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) na noite de segunda-feira (25), o decreto que regulamenta uma nova subvenção econômica para a gasolina. A medida busca amenizar os efeitos da disparada internacional do petróleo provocada pela guerra no Irã.

Em portaria separada, o Ministério da Fazenda definiu o valor da subvenção para a comercialização da gasolina A em R$ 0,44 por litro. O benefício já havia sido anunciado pela equipe econômica na semana passada e deve permitir uma recomposição nos preços praticados pela Petrobras sem impacto significativo ao consumidor final.

A definição da subvenção abre espaço para que a Petrobras reajuste os preços da gasolina vendida às distribuidoras. A estatal não promove aumento desse combustível desde julho de 2024.

O decreto regulamenta a medida provisória editada pelo governo neste mês. Pelo texto, a subvenção econômica corresponderá aos valores de tributos federais descontados do preço de venda adotado por produtores e importadores de combustíveis.

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) será responsável pela apuração e operacionalização do benefício. Empresas interessadas em aderir ao programa deverão solicitar habilitação junto ao órgão regulador por meio de um termo de adesão.

A iniciativa foi adotada diante da escalada nos preços internacionais do petróleo desde o início da guerra no Irã, em 28 de fevereiro. O barril do tipo Brent, referência global para o mercado, acumulou alta superior a 50% no período.

Nesta terça-feira (26), o Brent era negociado em torno de US$ 95 o barril, após já ter atingido US$ 119,42 durante os ataques envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã.