Grupo Fictor entra com pedido de recuperação judicial

247 - O grupo Fictor, que apresentou uma proposta de compra do banco Master em parceria com investidores árabes, protocolou pedido de recuperação judicial na Justiça de São Paulo. A iniciativa, segundo a empresa, tem como objetivo assegurar a continuidade das atividades e preservar os postos de trabalho, em meio a dificuldades financeiras que se intensificaram nos últimos meses.

O pedido foi apresentado neste domingo ao Tribunal de Justiça paulista e abrange a Fictor Holding e a Fictor Invest. Com a solicitação, o grupo formaliza a renegociação de compromissos financeiros que somam cerca de R$ 4 bilhões.

Desde dezembro do ano passado, a Fictor vinha registrando atrasos nos pagamentos a investidores. Além de sua atuação no setor financeiro, o conglomerado também mantém operações nas áreas de alimentos e infraestrutura, o que amplia o impacto econômico da reestruturação em curso.

Em comunicado oficial, a empresa afirmou que a recuperação judicial tem como finalidade reorganizar suas finanças e garantir o pagamento das obrigações assumidas, com foco nos sócios participantes, que representam a maior parte dos credores. “A medida busca criar um ambiente de negociação estruturada e com tratamento isonômico, que possa garantir a continuidade das atividades de forma sustentável”, informou o grupo em nota.

De acordo com o plano apresentado, a Fictor pretende quitar integralmente suas dívidas, sem aplicação de deságio. No pedido encaminhado à Justiça, a companhia solicitou tutela de urgência para suspender execuções e bloqueios de recursos por um período inicial de 180 dias, conforme previsto na legislação.

A empresa argumenta que a suspensão temporária das cobranças é necessária para evitar pressões adicionais sobre o caixa. “Nesse período, pela lei, a companhia garante o direito de negociar um plano de recuperação, prevendo novas condições e prazos de pagamento de seus compromissos, sem interromper as operações e, consequentquentemente, preservando mais de 10.000 empregos diretos e indiretos”, explicou a Fictor na nota divulgada ao mercado.