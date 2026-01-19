Caso Master: Toffoli determina bloqueio de contas de Tanure

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli determinou o bloqueio dos bens do empresário Nelson Tanure no âmbito das investigações sobre o extinto Banco Master. A medida, adotada em 6 de janeiro, equipara o valor do bloqueio ao montante já solicitado contra Daniel Vorcaro, apontado como controlador da instituição financeira. A decisão atende a requerimento da Procuradoria-Geral da República (PGR) e integra o conjunto de ações judiciais ligadas ao caso.

No despacho, Toffoli menciona manifestação da PGR baseada em apurações da Polícia Federal (PF), que apontam indícios de que Tanure atuaria como “sócio oculto do Banco Master, exercendo influência por meio de fundos e estruturas societárias complexas”, o que, segundo o entendimento do Ministério Público, justificaria o bloqueio de seu patrimônio.

Ao analisar o pedido, o ministro afirmou que acolheu as solicitações de sequestro e bloqueio de bens formuladas pela PGR, incluindo as relacionadas a Tanure. “Diante desse cenário, mostra-se urgente e necessário o deferimento dos pedidos formulados pelo Procurador-Geral da República nestes autos”, escreveu Toffoli na decisão assinada em 6 de janeiro.

Na quinta-feira (15), Tanure divulgou nota pública negando qualquer vínculo societário com o Banco Master. “Não fui nem sou controlador do extinto Banco Master, tampouco seu sócio, ainda que minoritário, direta ou indiretamente”, declarou.

O empresário foi alvo de mandado de busca e apreensão na quarta-feira (14), durante a segunda fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal. A investigação apura supostas fraudes cometidas por meio do uso de fundos de investimento ligados ao Banco Master. No total, a operação resultou no sequestro e bloqueio de aproximadamente R$ 5,7 bilhões em bens.

A ação policial representa um ponto culminante em uma série de controvérsias que acompanham a trajetória empresarial de Nelson Tanure desde a década de 1990. Radicado no Rio de Janeiro após deixar a Bahia, seu estado natal, ele esteve associado, ao longo dos anos, a diversos setores da economia brasileira.

Entre seus investimentos mais recentes estão participações na Prio, do segmento de óleo e gás, na incorporadora Gafisa, na distribuidora de energia Light, na varejista Dia e na empresa de diagnósticos Alliança Saúde. Em períodos anteriores, Tanure foi acionista relevante da operadora de telecomunicações Oi durante a fase mais crítica da companhia e assumiu o controle do jornal econômico Gazeta Mercantil em meio a uma grave crise que culminou no encerramento das atividades. Nesse mesmo campo, também foi proprietário do Jornal do Brasil.