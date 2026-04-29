Haddad diz que acordo Mercosul-UE reafirma soberania e aposta do Brasil no multilateralismo

247 – O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a assinatura do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia representa uma declaração política do Brasil em defesa da diplomacia, do multilateralismo e da soberania nacional.

A declaração foi feita em publicação nas redes sociais, no contexto da promulgação do acordo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, conforme noticiado pela Agência Gov. Haddad ressaltou o significado geopolítico do pacto, negociado ao longo de 25 anos.

"Assinar o Mercosul-UE hoje, neste contexto geopolítico, é uma declaração ao mundo: o Brasil acredita na diplomacia, no multilateralismo e na soberania", afirmou o ministro.

Na avaliação de Haddad, o longo período de negociações reforça a complexidade do acordo e a importância da persistência diplomática do Brasil e de seus parceiros no Mercosul.

"Foram 25 anos de negociação", destacou.

O ministro também atribuiu à liderança do presidente Lula o desfecho positivo das tratativas, enfatizando a combinação entre interesses econômicos e princípios políticos na construção do acordo.

"A liderança do presidente Lula mostrou que comércio e valores não se excluem, mas se completam", declarou.

A manifestação de Haddad ocorre após a assinatura do decreto que permite a aplicação imediata do acordo no Brasil, com previsão de entrada em vigor em 1º de maio. O pacto é considerado um dos mais amplos já firmados pelo Mercosul, com potencial de liberalizar mais de 90% do comércio bilateral ao longo de sua implementação.

Além do impacto econômico, o acordo tem sido apresentado pelo governo brasileiro como um instrumento de inserção estratégica no cenário internacional, ampliando mercados, fortalecendo cadeias produtivas e reafirmando o compromisso do país com a cooperação entre nações em um contexto global marcado por tensões e disputas.

Haddad defende o acordo UE-Mercosul (Photo: Brasil 247)