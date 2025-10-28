Haddad: governo só enviará propostas de aumento de arrecadação após votação sobre corte de gastos

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira (28) que o governo federal pretende aguardar a votação de projetos que visam limitar gastos antes de apresentar novas propostas de aumento de arrecadação. As declarações foram dadas a jornalistas na portaria do Ministério da Fazenda, em Brasília.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), confirmou na semana passada que a Casa deve avançar nas medidas de contenção de despesas ainda nesta semana. O projeto, que pode garantir cerca de R$ 25 bilhões aos cofres públicos, deve ser votado nesta quarta-feira (29).

Haddad destacou que há consenso em torno de parte das medidas voltadas ao controle do gasto público. “A parte mais incontroversa, que é colocar um pouco de ordem na questão do gasto primário, isso possivelmente possa ser incorporado num projeto que já está em tramitação”, afirmou o ministro.

Ele acrescentou que tem mantido contato direto com o presidente da Câmara para viabilizar o avanço das discussões: “O presidente Hugo [Motta] me ligou várias vezes na semana passada e disse que dois ou três parlamentares estariam disponíveis para incorporar a parte incontroversa da MP, que mal ou bem responde por 60% do problema que nós temos para resolver até o final do ano”.

O ministro também ressaltou que as propostas voltadas à elevação de tributos representam uma parcela menor do esforço fiscal. “Os projetos de aumento de arrecadação são uma parte residual para fechar o orçamento do ano que vem”, observou Haddad.

O governo aposta que o equilíbrio das contas públicas dependerá principalmente da redução de despesas e da reorganização do gasto primário, antes de recorrer a novas fontes de receita. As medidas em discussão integram a estratégia do Ministério da Fazenda para cumprir as metas fiscais estabelecidas para 2025 e reforçar o compromisso do governo com a responsabilidade fiscal.