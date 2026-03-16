IBC-Br: economia cresce 0,8% em janeiro e sinaliza início positivo para 2026
Indicador do Banco Central considerado prévia do PIB aponta avanço mensal da economia, impulsionado por serviços e indústria
247 - A atividade econômica brasileira registrou crescimento de 0,8% em janeiro de 2026 na comparação com dezembro, considerando os dados com ajuste sazonal. O resultado é apontado pelo Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), divulgado nesta segunda-feira (16), indicador que funciona como uma prévia do desempenho do Produto Interno Bruto (PIB).
Divulgado mensalmente pelo Banco Central, o IBC-Br antecipa tendências da economia antes da divulgação oficial do PIB pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Embora utilize um conjunto mais restrito de dados, o indicador é amplamente utilizado como termômetro da atividade econômica no país, oferecendo uma leitura mais rápida sobre o ritmo de crescimento.
Serviços e indústria puxam avanço da economia
O desempenho da economia no primeiro mês do ano foi impulsionado principalmente pelo setor de serviços, que apresentou crescimento de 0,8%, e pela indústria, que avançou 0,4% no período. Em contrapartida, a agropecuária registrou retração de 1,5%, contribuindo negativamente para o resultado geral.
Outro componente relevante do indicador, o segmento de impostos sobre produtos, também apresentou desempenho positivo, com alta de 0,5% no mês.
Quando o desempenho da agropecuária é excluído da conta, o crescimento da atividade econômica em janeiro se mostra ainda mais expressivo. Nesse cenário, o indicador aponta expansão de 0,9%, sugerindo um início de ano mais favorável para os demais setores produtivos.
Comparações anual e trimestral mostram crescimento moderado
Na comparação com janeiro de 2025, a atividade econômica brasileira avançou 1%, segundo o Banco Central. Já no acumulado de 12 meses encerrados em janeiro, o crescimento chegou a 2,3%.
O indicador também mostra melhora no ritmo recente da economia. No trimestre encerrado em janeiro, o IBC-Br aponta expansão de 0,8% em relação ao trimestre imediatamente anterior.
Indicador antecipa tendências do PIB
O IBC-Br reúne informações de diferentes setores da economia, incluindo indústria, comércio, serviços e agropecuária, para oferecer uma leitura antecipada do desempenho econômico do país.
Apesar de não substituir o cálculo oficial do Produto Interno Bruto, divulgado pelo IBGE, o indicador do Banco Central é acompanhado de perto por analistas e agentes de mercado por permitir avaliar com maior rapidez o comportamento da economia brasileira.