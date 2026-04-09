Ibovespa bate novo recorde e supera 194 mil pontos

247 - O Ibovespa atingiu um novo marco histórico ao ultrapassar pela primeira vez os 194 mil pontos nesta quinta-feira (9), impulsionado principalmente pela valorização do petróleo em meio ao agravamento das tensões no Oriente Médio.

O desempenho do principal índice da bolsa brasileira foi puxado pelas ações da Petrobras, que acompanharam a alta internacional do petróleo diante da escalada de conflitos na região, incluindo novos ataques de Israel contra o Líbano.

Por volta das 10h45, o Ibovespa registrava alta de 1,18%, alcançando 194.468 pontos, configurando um novo recorde intradiário. Na mínima do dia, o índice havia recuado para cerca de 192 mil pontos, antes de ganhar força ao longo da manhã.

A valorização do petróleo, que beneficia diretamente empresas do setor de energia, foi determinante para o movimento positivo do mercado. A Petrobras, com forte peso na composição do índice, liderou os ganhos e sustentou a trajetória de alta da bolsa brasileira.

Apesar do avanço expressivo, fatores de risco no cenário internacional limitaram uma valorização ainda mais intensa. A fragilidade do acordo de cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã trouxe cautela aos investidores, pressionando ações da Vale e de empresas mais ligadas à economia doméstica.

As restrições de passagem pelo Estreito de Ormuz, rota estratégica para o transporte global de petróleo, aumentam a incerteza nos mercados e influenciam diretamente os preços das commodities, afetando diferentes setores da bolsa.