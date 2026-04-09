Guerra de Trump contra o Irã faz dobrar receita do petróleo russo

247 - A guerra no Irã elevou significativamente os preços globais do petróleo e deve levar a Rússia a registrar uma arrecadação de cerca de US$ 9 bilhões em abril com seu principal imposto sobre o setor, praticamente o dobro do valor observado no mês anterior, em meio à crise energética internacional.

Segundo cálculos divulgados pela Reuters, baseados em dados preliminares de produção e preços, a receita proveniente do imposto sobre a extração mineral de petróleo deve atingir aproximadamente 700 bilhões de rublos, contra 327 bilhões em março, refletindo o impacto direto da escalada do conflito no Oriente Médio sobre o mercado global de energia.

O aumento está diretamente ligado à disparada dos preços após os ataques aéreos dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã no fim de fevereiro. Em resposta, Teerã bloqueou efetivamente o Estreito de Ormuz, rota estratégica por onde passa cerca de um quinto do fluxo global de petróleo e gás natural liquefeito, pressionando as cotações do Brent para níveis acima de US$ 100 por barril.

A Rússia, segunda maior exportadora mundial de petróleo, se beneficia desse cenário, já que sua principal fonte de arrecadação no setor está atrelada à produção. Desde o início de 2024, o país eliminou tarifas de exportação de petróleo bruto como parte de uma ampla reforma tributária, concentrando a cobrança no imposto sobre extração.

Dados do Ministério da Economia russo indicam que o preço médio do petróleo Urals, referência para tributação no país, subiu para US$ 77 por barril em março — o maior valor desde outubro de 2023. O avanço representa uma alta de 73% em relação aos US$ 44,59 registrados em fevereiro e supera o patamar de US$ 59 previsto no orçamento estatal para 2026.

Diante da crise energética global, o Kremlin afirmou haver uma forte demanda internacional por energia russa, em um contexto que vem alterando profundamente os mercados de petróleo e gás.

Apesar do ganho extraordinário, especialistas russos alertam que o cenário econômico segue desafiador. O país registrou um déficit orçamentário de 4,58 trilhões de rublos — cerca de 1,9% do Produto Interno Bruto — entre janeiro e março de 2026, conforme dados do Ministério das Finanças.

Além disso, ataques da Ucrânia contra a infraestrutura energética russa têm afetado receitas e podem comprometer a produção de petróleo, impondo limites ao impacto positivo da alta dos preços.

O desempenho fiscal da Rússia ao longo do ano dependerá, em grande medida, da duração da crise envolvendo o Irã e de seus efeitos sobre a oferta global de energia.