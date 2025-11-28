Ibovespa fecha novembro em alta e renova marcas com força de Itaú e Vale

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa superou os 159 mil pontos pela primeira vez na história nesta sexta-feira, sustentado principalmente pelo desempenho robusto das blue chips Itaú Unibanco e Vale após anúncios de dividendos, que ofuscou a queda de Petrobras após divulgação do plano de investimentos de 2026 a 2030.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa avançou 0,58%, a 159.273,02 pontos, novo recorde de fechamento, de acordo com dados preliminares. No melhor momento, alcançou 159.689,03 pontos, renovando também o topo intradia. Na mínima da sessão, marcou 158.077,66 pontos.

Com tal desempenho, o Ibovespa acumulou alta de 2,91% na semana e de 6,51% no mês -- o quarto seguido com sinal positivo. No ano, contabiliza agora uma valorização de 32,41%.

O volume financeiro somava R$22,2 bilhões antes dos ajustes finais, de uma média diária de R$27,8 bilhões em novembro, em pregão marcado pelo fechamento antecipado de Wall Street um dia após o feriado do Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos.

