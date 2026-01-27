Com inflação controlada, Ibovespa bate 182 mil pontos pela primeira vez

247 - O mercado acionário brasileiro alcançou um marco histórico nesta terça-feira, com o Ibovespa ultrapassando, pela primeira vez, o patamar dos 182 mil pontos. O avanço do principal índice da B3 refletiu uma combinação de fatores positivos ao longo do pregão, incluindo maior apetite de investidores estrangeiros por ações de primeira linha, desempenho robusto do setor bancário e recuperação dos papéis ligados a commodities.

Segundo informações do Valor Econômico, o movimento também foi favorecido pela divulgação do IPCA-15 de janeiro, que mostrou inflação abaixo do esperado, além do recuo dos juros futuros, cenário que beneficia especialmente ações cíclicas da economia doméstica.

Na sessão, o Ibovespa chegou a registrar máxima intradiária de 182.171 pontos. Por volta das 11h10, o índice avançava 1,90%, aos 182.125 pontos. Entre os destaques positivos estavam os papéis de bancos, que subiam de forma generalizada. As ações preferenciais do Bradesco avançavam 3,21%, enquanto Itaú Unibanco PN registrava alta de 2,97%. Santander Units ganhavam 3,18%, e Banco do Brasil apresentava valorização de 2,25%.

As blue chips de commodities também contribuíram para o desempenho expressivo do índice. As ações preferenciais da Petrobras subiam 1,87%, enquanto os papéis ordinários da Vale avançavam 1,76%, recuperando parte das perdas observadas no pregão anterior.

No caso da mineradora, o movimento foi reforçado por uma revisão positiva de analistas do JP Morgan, que elevaram o preço-alvo das ações da companhia de R$ 86 para R$ 100, mantendo a recomendação de compra.

No campo macroeconômico, o IPCA-15 apresentou alta de 0,20% em janeiro, desacelerando em relação ao avanço de 0,25% registrado em dezembro de 2025. O dado foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e ficou abaixo da mediana das estimativas de 24 analistas e instituições financeiras consultados, que projetavam variação de 0,23%.