Inscritos no CadÚnico ocupam 80% dos empregos gerados no 1º trimestre de 2026

247 - Mais de 5,1 milhões de famílias deixaram o Bolsa Família entre março de 2023 e abril de 2026 após registrarem aumento de renda, enquanto inscritos no Cadastro Único ocuparam 80% dos empregos com carteira assinada gerados no primeiro trimestre de 2026, segundo dados do Caged citados pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

Segundo a pasta, os lares saíram do programa porque passaram a ter renda acima do limite previsto pela Regra de Proteção ou porque concluíram o prazo de permanência nessa modalidade. O mecanismo foi criado para impedir o desligamento imediato de famílias que melhoram sua renda, garantindo uma transição mais segura até a autonomia financeira.

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias (PT), afirmou que o atual desenho do programa estimula a inserção no mercado de trabalho e contribui para a superação da pobreza. "De 2023 para cá, com esse novo modelo estimulador do emprego e do trabalho, mais de 5 milhões de famílias saíram da pobreza. Saíram do Bolsa Família por que saíram da pobreza, ou seja, passaram a ter um emprego", disse o ministro.

Regra de Proteção garante transição gradual

A Regra de Proteção permite que famílias com renda superior a R$ 218 por pessoa continuem no Bolsa Família, desde que a renda per capita não ultrapasse R$ 706. Nesses casos, o benefício não é encerrado imediatamente: a família passa a receber 50% do valor por até 12 meses.

De acordo com o MDS, a medida busca assegurar estabilidade durante o período de adaptação ao novo patamar de renda, especialmente quando a melhora ocorre por meio de vínculo formal de trabalho. A proposta é evitar que a família perca o apoio público antes de consolidar sua nova condição financeira.

São Paulo lidera saídas por aumento de renda

Entre março de 2023 e abril de 2026, São Paulo registrou o maior número de famílias que deixaram o Bolsa Família por aumento de renda, com 745,6 mil casos. Em seguida aparecem o Distrito Federal, com 546 mil; Bahia, com 487,6 mil; Minas Gerais, com 430,2 mil; e Rio de Janeiro, com 393,7 mil.

Os dados indicam que a melhora da renda alcançou diferentes regiões do país e envolveu estados com grande peso populacional e econômico.

CadÚnico concentra vagas formais no trimestre

O cruzamento entre os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e do Cadastro Único mostra que oito em cada dez vagas formais criadas no primeiro trimestre de 2026 foram ocupadas por pessoas inscritas no CadÚnico.

Para Wellington Dias, o resultado reforça a presença de beneficiários de programas sociais no mercado de trabalho formal e contraria a ideia de que essas famílias não buscam emprego.

“Os números confirmam as estatísticas relacionadas à presença dos beneficiários no mercado formal e refutam afirmações infundadas de que as famílias não querem arranjar emprego, confirmando achados de estudos anteriores sobre o tema”, afirmou o ministro.

Renda dos mais pobres cresce acima da média

O MDS também citou estudo da FGV Social, elaborado com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), segundo o qual a renda do trabalho das pessoas de menor renda cresceu 10,7%. O avanço foi 50% superior ao registrado entre os 10% mais ricos do país, cuja renda aumentou 6,7%.

Na média nacional, a renda do trabalho subiu 7,1% no ano. Segundo o estudo mencionado pela pasta, a combinação entre geração de empregos formais e Regra de Proteção do Bolsa Família contribuiu para a maior redução da desigualdade social observada no Brasil nos últimos anos.

Programa Acredita movimenta R$ 15 bilhões

O governo também relaciona a ampliação da renda de famílias vulneráveis ao Programa Acredita, iniciativa voltada ao acesso ao crédito por microempreendedores de baixa renda. Segundo o MDS, o programa já movimentou R$ 15 bilhões.

A iniciativa utiliza um Fundo Garantidor que elimina a exigência de avalistas tradicionais, o que amplia o acesso ao financiamento para pessoas com menor capacidade de apresentar garantias. Para o ministério, os dados indicam que beneficiários do Bolsa Família têm conseguido ingressar no mercado formal, aumentar renda e romper gradualmente o ciclo de pobreza.