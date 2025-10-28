Itaipu impulsiona queda nas contas de luz com tarifa competitiva

247 – Com uma tarifa ainda mais competitiva em 2025, a Itaipu Binacional reforça sua contribuição direta para a redução das contas de luz dos brasileiros. Desde a quitação integral da dívida de construção, em 2023, a hidrelétrica vive uma nova fase, marcada por eficiência, estabilidade e forte papel estratégico na oferta de energia limpa e acessível.

Segundo dados divulgados pela empresa, Itaipu se consolidou como a segunda produtora de energia mais barata do país, ajudando a conter o custo da eletricidade em todo o sistema. Em outubro, o custo médio da energia vendida à distribuidora CPFL Piratininga (SP) foi de R$ 221,30 por MWh, valor inferior ao das usinas cotistas da Lei 12.783/2013 (R$ 222,59/MWh) e bem abaixo da média de aquisição das distribuidoras, o chamado ACR médio 2025, fixado em R$ 307,29/MWh. Para 2026, a ANEEL estima um custo médio de R$ 342,71/MWh, o que ampliará ainda mais a vantagem competitiva da hidrelétrica.

Energia competitiva e previsível

O diretor-geral brasileiro de Itaipu, Enio Verri, destacou que as reduções sucessivas consolidam a usina como uma das fontes mais eficientes do mercado regulado.

“Essas reduções sucessivas consolidaram Itaipu como uma das fontes de energia mais competitivas do mercado regulado brasileiro, contribuindo para a modicidade tarifária — ou seja, tarifas mais acessíveis — e para a previsibilidade dos custos das distribuidoras”, afirmou Verri.

Nos comparativos com contratos de leilões da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) dos últimos dez anos, Itaipu mantém a segunda tarifa mais competitiva entre todas as usinas, superada apenas pela média dos Leilões de Energia Existente (LEE), de R$ 217,60/MWh. Em 2025, o custo da energia da binacional ficou 33,5% abaixo da média dos leilões da CCEE, estimada em R$ 362,20/MWh.

Estabilidade e sustentabilidade

O diretor financeiro da usina, André Pepitone, ressaltou que o desempenho tarifário reforça o papel da Itaipu como instrumento de estabilidade econômica e social.

“Em 2025, a tarifa praticada por Itaipu ficou abaixo até mesmo da das usinas cotistas da Lei nº 12.783, de 2013. Essa economia reforça a importância de Itaipu não apenas como fonte de energia, mas também como instrumento de modicidade tarifária, beneficiando milhões de brasileiros”, destacou Pepitone.

Diferentemente da maioria das hidrelétricas que participam do Mecanismo de Realocação de Energia (MRE), Itaipu opera com superávit de geração, produzindo acima da sua garantia física. Esse desempenho a torna uma doadora no sistema, reduzindo o custo do bloco hidráulico e fortalecendo a estabilidade financeira e operacional do setor elétrico brasileiro.

Mais de quatro décadas após o início de sua operação, Itaipu reafirma seu papel como força motriz do desenvolvimento sustentável do Brasil e do Paraguai, com energia limpa, de baixo custo e confiável.

Pilar do Sistema Interligado Nacional

Com a expansão acelerada das fontes eólica e solar no Nordeste e no Norte, Itaipu passou de grande fornecedora para pilar de estabilidade do Sistema Interligado Nacional (SIN), atuando com potência na ponta e rampa rápida — essencial quando o sol se põe e a geração fotovoltaica cai.

Além de assegurar energia firme e tarifas baixas, a usina investe constantemente em modernização tecnológica, atualização de sistemas de transmissão e projetos socioambientais. Entre eles estão ações de proteção de bacias hidrográficas, saneamento e reflorestamento, que garantem segurança hídrica e produção sustentável por pelo menos mais 194 anos, tempo estimado de vida útil do reservatório.

“Nossa produção de energia começa muito antes da água passar pelas unidades geradoras. Nasce na proteção e na educação ambiental. Investir em sustentabilidade é proteger a nossa missão e manter energia firme e acessível para o Brasil e para o Paraguai”, afirmou Enio Verri.

Principais indicadores