JBS é oficializada no índice Russell 3000, um dos maiores da Bolsa dos EUA

247 - A JBS foi oficialmente incluída no Russell 3000, um dos principais índices do mercado acionário dos Estados Unidos. A nova composição entra em vigor na abertura do pregão da próxima segunda-feira (29), na Bolsa de Nova York (NYSE). A confirmação, segundo o jornal O Estado de São Paulo, foi feita nesta sexta-feira (26) pela FTSE Russell.

A inclusão representa mais um avanço da estratégia de internacionalização da companhia, cerca de um ano após sua dupla listagem nos Estados Unidos. Desde 13 de junho de 2025, as ações da empresa são negociadas na NYSE sob o ticker JBS. Na relação definitiva divulgada pela FTSE Russell, a companhia aparece como JBS NV, classificada no setor de bens de consumo básicos.

Índice reúne as maiores empresas do mercado dos EUA

O Russell 3000 acompanha o desempenho das cerca de 3 mil maiores empresas listadas no mercado acionário dos Estados Unidos. O indicador serve como referência para a divisão entre o Russell 1000, formado pelas companhias de maior valor de mercado, e o Russell 2000, que reúne empresas de menor capitalização.

Com valor de mercado estimado em aproximadamente US$ 13 bilhões, a JBS figura entre as maiores empresas adicionadas à reconstituição anual do índice. Embora a FTSE Russell não tenha divulgado oficialmente a composição dos subíndices, o porte da empresa é compatível com o Russell 1000, que reúne as mil maiores companhias presentes no Russell 3000.

Inclusão pode ampliar demanda pelas ações

A entrada em índices de referência costuma aumentar a visibilidade das empresas junto ao mercado financeiro internacional. Além de ampliar a exposição da companhia, a inclusão pode gerar compras automáticas de ações por ETFs e fundos passivos que replicam a composição desses indicadores.

Esse movimento tende a elevar a liquidez dos papéis e ampliar o interesse de investidores institucionais que utilizam os índices como parâmetro para alocação de recursos.

Critério de elegibilidade

Para atender às exigências da FTSE Russell, a JBS informou que mais de 50% de sua receita líquida global é proveniente dos Estados Unidos. Esse requisito é utilizado pela provedora dos índices para classificar empresas com operações internacionais aptas a integrar seus indicadores do mercado acionário dos EUA.

Além da JBS, a atualização anual do Russell 3000 incorporou companhias de diversos segmentos, com predominância de empresas dos setores de tecnologia, saúde e energia.