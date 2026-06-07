LATAM é reconhecida pela IATA por avanço histórico em diversidade

247 - A Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) anunciou os vencedores da oitava edição dos Prêmios de Diversidade e Inclusão, que reconhecem iniciativas voltadas à promoção da equidade e da ampliação de oportunidades no setor aéreo global. A cerimônia foi realizada durante a Cúpula Mundial de Transporte Aéreo (WATS), no Rio de Janeiro.

Os premiados deste ano foram Rania Alturki, vice-presidente executiva de Recursos Humanos do Grupo Saudia, na categoria Modelo Inspirador; Fiona Omondi, diretora de Estratégia da Tradewinds Aviation Services e cofundadora da Women in Aviation International Quênia, na categoria Em Destaque; e o Grupo LATAM Airlines, vencedor na categoria Equipe de Diversidade e Inclusão.

Os Prêmios de Diversidade e Inclusão da IATA contam com patrocínio da Qatar Airways. Cada vencedor recebe US$ 25 mil, valor que pode ser destinado ao próprio premiado ou a instituições beneficentes de sua escolha.

Segundo Karen Walker, editora-chefe da Air Transport World e presidente do júri, a diversidade fortalece o setor ao ampliar o acesso a talentos e aproximar as empresas das comunidades atendidas por suas redes globais.

“Diversidade e inclusão oferecem oportunidades para que os mais diversos grupos de talentos construam carreiras sustentáveis a longo prazo. Além disso, aproximam ainda mais as companhias aéreas das diversas comunidades às quais se conectam por meio de redes globais”, afirmou.

Willie Walsh, diretor-geral da IATA, destacou que a aviação enfrenta uma crescente disputa por profissionais qualificados e que iniciativas de inclusão são fundamentais para atrair novos talentos.

“Ainda há muito progresso a ser feito, mas é importante parar e reconhecer as mudanças que estão acontecendo e aqueles que estão liderando essa transformação”, disse.

LATAM amplia presença feminina na manutenção

O Grupo LATAM Airlines foi premiado na categoria Equipe de Diversidade e Inclusão pelos avanços obtidos na ampliação da presença feminina em atividades de manutenção aeronáutica.

Em apenas quatro anos, o número de mulheres técnicas de manutenção saltou de 111, em 2021, para 539 em dezembro de 2025.

O resultado é fruto de uma estratégia integrada envolvendo áreas de Recursos Humanos, Manutenção, Marca, Relações Externas e Jurídico em países como Chile, Brasil, Colômbia, Peru e Equador.

Entre as iniciativas implementadas estão programas de bolsas de estudo, uma escola interna de técnicos de manutenção de aeronaves, parcerias com instituições de ensino, programas de estágio e treinamento em serviço.

A companhia também promoveu a campanha “Mulheres que tocam as nuvens”, destinada a ampliar a visibilidade de profissionais que atuam em funções técnicas e operacionais.

Para a IATA, o caso da LATAM demonstra como políticas de inclusão podem contribuir simultaneamente para a ampliação de oportunidades e para o fortalecimento da resiliência e do crescimento sustentável das empresas do setor aéreo.

Transformação no Grupo Saudia

Premiada na categoria Modelo Inspirador, Rania Alturki liderou uma ampla transformação no Grupo Saudia ao ampliar a participação feminina em áreas tradicionalmente ocupadas por homens.

Atualmente, as mulheres representam cerca de 25% da força de trabalho da companhia. Além disso, 56% dos comissários de bordo são mulheres e 34% das contratações realizadas em 2025 foram destinadas ao público feminino, um aumento de 11% em relação ao ano anterior.

A executiva também impulsionou programas voltados à formação de pilotos e profissionais técnicas. Hoje, mais de 280 mulheres atuam em funções técnicas e de engenharia no grupo, enquanto iniciativas de desenvolvimento de liderança registram participação feminina de 65%.

Incentivo à formação de talentos na África

Na categoria Em Destaque, Fiona Omondi foi reconhecida por seu trabalho na ampliação do acesso de jovens africanos às carreiras da aviação.

Cofundadora da Women in Aviation International Quênia, ela desenvolve programas de mentoria e divulgação voltados a estudantes e profissionais iniciantes. Omondi também participou da criação da Tradewinds Training Academy, instituição que oferece formação em aviação com certificações reconhecidas internacionalmente.

As iniciativas contribuíram para aumentar o interesse de jovens pela área e fortalecer a formação de uma nova geração de profissionais mais diversa no continente africano.