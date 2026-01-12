Lula avalia Durigan como ministro da Fazenda após saída de Haddad

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva avalia mudanças relevantes no comando do ministério da Fazenda diante da saída prevista de Fernando Haddad. A principal possibilidade em análise é a indicação do atual secretário-executivo da pasta, Dario Durigan, para assumir o cargo de ministro, enquanto o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, despontaria como nome para ocupar a função de número dois do ministério. As informações são da CNN Brasil.

Haddad, atualmente de férias, deve deixar o ministério até fevereiro. A saída do titular da Fazenda foi confirmada pelo próprio ministro, que sinalizou a intenção de se dedicar à campanha de reeleição do presidente.

A eventual substituição de Haddad integra um conjunto mais amplo de alterações planejadas no primeiro escalão do governo federal em função do ano eleitoral. No Palácio do Planalto, a expectativa é de que Lula anuncie gradualmente as novas indicações para a Esplanada dos Ministérios até abril, prazo limite para a desincompatibilização de ministros que pretendem disputar cargos eletivos.

Além de Durigan, considerado nome de confiança dentro da equipe econômica, Rogério Ceron vem sendo citado como alternativa para reforçar a cúpula da Fazenda. A possível reorganização da pasta ocorre em um momento sensível, marcado por debates sobre política fiscal, metas de arrecadação e o papel do Tesouro na estratégia econômica do governo.

A saída de Haddad também reacende discussões sobre seu futuro político. Apesar de o ministro já ter declarado, em diferentes ocasiões, que não pretende concorrer a cargos eletivos em 2026, interlocutores próximos a Lula afirmam que essa decisão pode ser revista a pedido do presidente. Entre os cenários cogitados, estão uma eventual candidatura ao governo de São Paulo ou uma disputa ao Senado pelo estado.