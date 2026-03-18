Lula critica alta abusiva dos combustíveis: 'gente que gosta de tirar proveito da desgraça'

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou, nesta quarta-feira (18), o aumento abusivo nos preços dos combustíveis no Brasil. Segundo ele, há elevações sem justificativa, mesmo após medidas adotadas pelo governo federal para conter a alta. As declarações ocorreram durante a entrega do 3º Prêmio Mulheres das Águas, em Brasília. A premiação reconhece mulheres com atuação de destaque na pesca e na aquicultura, valorizando iniciativas que fortalecem o setor.

Lula aponta oportunismo no mercado de combustíveis

Durante o discurso, Lula afirmou que a isenção do PIS/Cofins sobre o diesel não impediu o avanço dos preços nos postos e questionou os motivos dos reajustes. “Os tiros que o [presidente dos EUA, Donald Trump] Trump deu no Irã, está fazendo aumentar no mundo inteiro, um barril de petróleo saiu de R$ 65 para R$ 120. Aqui tomamos a decisão de não deixar o preço chegar, mas quando as pessoas não prestam não tem jeito. Por que o álcool aumentou? Por que a gasolina aumentou se somos autossuficientes? Porque está cheio de gente que gosta de tirar proveito da desgraça. Isso tudo por causa da guerra”, disse Lula.

Críticas ao cenário internacional e à ONU

O presidente também relacionou o impacto dos preços ao contexto internacional e criticou a atuação das potências globais. Ele mencionou os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU ao abordar os efeitos indiretos dos conflitos.

““Porque nós, que não temos nada a ver com isso, que estamos a 14 mil km do Irã, que estamos longe do Líbano e de Israel, temos que pagar o preço? Por causa da irresponsabilidade dos cinco membros do Conselho de Segurança da ONU, que deveriam estar zelando pela paz”, afirmou o presidente em referência aos Estados Unidos, China, França, Reino Unido e Rússia, países que integram o Conselho de Segurança da ONU.

“Decidiram que são donos do mundo e resolveram atacar o que quiserem. E o prejuízo está vitimizando quem? Os trabalhadores e os mais pobres, porque toda desgraça causada pelos ricos arrebenta nas costas de quem não tem nada a ver com isso”, ressaltou

Lula ainda criticou os gastos militares globais e defendeu a aplicação desses recursos em políticas de combate à fome. “Se gastou no ano passado 2,7 trilhões de dólares com armas. Ao mesmo tempo, temos 730 milhões de pessoas passando fome. Esse dinheiro daria para resolver o problema da fome no mundo”, disse.

Governo investiga aumentos e propõe medidas

Diante da escalada nos preços, o governo federal intensificou ações para apurar possíveis irregularidades. A Polícia Federal abriu um inquérito, a pedido do Ministério da Justiça, para investigar práticas abusivas no setor.

Dados da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) apontam que postos chegaram a elevar os preços em até 36% em apenas uma semana. Além disso, o governo propôs que estados e o Distrito Federal zerem temporariamente o ICMS sobre a importação de diesel. Em contrapartida, a União se comprometeu a compensar metade da perda de arrecadação dos entes federativos.