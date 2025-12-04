Lula destaca vantagens comparativas do Brasil para a produção de carros elétricos

247 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta quarta-feira, 3 de dezembro, da cerimônia que marcou o início da produção de veículos elétricos da General Motors no Brasil, em Horizonte, no Ceará.

O evento, reportado pela Agência Gov, celebrou o início da fabricação nacional do utilitário esportivo Chevrolet Spark EUV, no Polo Automotivo do Ceará, e reforçou a estratégia do governo de posicionar o país como protagonista na transição energética e no desenvolvimento da indústria automotiva de próxima geração.

“Temos que garantir que o povo brasileiro tenha o direito de andar num carro bonito”

Durante o discurso, Lula voltou a destacar o tamanho e a força do mercado interno brasileiro, defendendo que a produção nacional de veículos sirva prioritariamente ao consumidor do país.

“O Brasil tem um mercado interno muito grande. E o que nós precisamos é produzir carro para vender para o povo brasileiro. Temos que garantir que o povo brasileiro tenha o direito de andar num carro bonito. É para isso que a gente trabalha, para ter acesso às coisas que a gente produz”, afirmou.

O presidente sublinhou ainda uma das principais vantagens comparativas do Brasil na corrida global pela eletrificação da frota: sua matriz energética predominantemente limpa.

“É por isso que é importante o carro elétrico, é por isso que é importante a decisão da GM vir para cá, para a gente poder mostrar que este país não deve nada a ninguém”, disse, lembrando que 53% da energia consumida no país já é renovável, enquanto nações ricas projetam atingir apenas 40% até 2050.

Dados econômicos positivos impulsionados pela indústria

Lula também relacionou os estímulos concedidos pelo governo ao setor industrial aos recentes avanços nos indicadores econômicos brasileiros.

“Nós temos hoje a menor inflação acumulada em quatro anos. Hoje nós temos o maior crescimento do salário mínimo. Hoje nós temos o maior crescimento da massa salarial. Hoje nós temos o menor desemprego da história desse país. E hoje nós temos o menor índice de pobreza de todos os 525 anos desse país. Por uma razão muito simples, o dinheiro está chegando na mão do povo”, declarou.

Alckmin: “A nova indústria está aqui representada”

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou que o anúncio representa mais um passo no processo de revitalização do setor automotivo brasileiro.

Segundo ele, o governo conseguiu reverter o quadro de estagnação encontrado no início do mandato.

“Quando o presidente Lula assumiu, a indústria automotiva estava em crise. Inúmeras fábricas fechadas e uma enorme ociosidade. O presidente lançou, logo no início, o carro patrocinado para estimular as vendas. Num único dia foram vendidos 29 mil veículos”, disse.

Alckmin completou destacando a Nova Indústria Brasil (NIB):

“E essa nova indústria está aqui representada. É uma indústria inovadora”, afirmou.

GM anuncia novo elétrico para 2026

A GM confirmou no evento que o Chevrolet Captiva EV também será produzido no Ceará a partir de 2026. O anúncio ocorre no ano em que a montadora celebra 100 anos de atuação no Brasil.

Para o presidente da GM América do Sul, Santiago Chamorro, a decisão reflete a confiança da empresa no ambiente industrial brasileiro.

“Trazer a produção do Spark EUV e do Captiva EV para o Brasil é um passo coerente com tudo o que defendemos para a indústria nacional: competitividade, tecnologia e visão de longo prazo. O país tem capacidade, escala e talento para avançar na eletrificação, desde que os movimentos sejam responsáveis e alinhados ao estágio do mercado”, afirmou.

Mover: estímulos para a mobilidade sustentável

O governo federal tem buscado acelerar a transição para a economia verde por meio do programa de Mobilidade Verde e Inovação (Mover). A iniciativa incentiva a eficiência energética, exige metas mínimas de reciclagem e reduz impostos para veículos menos poluentes por meio do IPI Verde.

O programa disponibilizará R$ 19,5 bilhões para estimular inovação, descarbonização da frota e barateamento dos carros elétricos.

Confiança do setor privado: R$ 130 bilhões em investimentos

Segundo dados do Planalto, as montadoras anunciaram R$ 130 bilhões em investimentos no Brasil em 2025, demonstrando confiança renovada no ambiente econômico e nas políticas industriais implementadas pelo governo.