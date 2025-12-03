Lula: 'Brasil é um mercado grande e o povo tem direito de ter acesso às coisas que a gente produz'

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou nesta quarta-feira (3), em solo cearense, a capacidade do mercado brasileiro para o setor industrial. Foi inaugurada a primeira linha de montagem de veículos elétricos da General Motors no Brasil. O investimento é de R$ 400 milhões até 2026. O primeiro modelo fabricado no Polo Automotivo do Ceará será o Chevrolet Spark EUV, utilitário elétrico que entra na linha com 35% de conteúdo nacional. O veículo deve chegar ao mercado com preço inicial de R$ 159.990.

Para estimular a indústria automobilística, o governo federal lançou o programa de Mobilidade Verde e Inovação (Mover). O programa disponibilizará R$ 19,5 bilhões para estimular a inovação, a indústria verde, a descarbonização da frota automotiva, além de carros melhores e a preços menores. Neste ano, o Brasil atingiu R$ 130 bilhões em investimentos anunciados pelas empresas automotivas.

“O Brasil tem um mercado interno muito grande. Precisamos produzir carro para vender para o povo brasileiro, e o excesso de carro a gente exporta. Primeiro nós temos que garantir que o povo tenha o direito de andar num carro bonito. É para isso que a gente trabalha, para ter acesso às coisas que a gente produz”, declarou o presidente.

O presidente destacou que o Brasil já tem 53% de energia renovável, enquanto países desenvolvidos querem chegar a 40% em 2050. “É por isso que é importante o carro elétrico, é por isso que é importante a decisão da GM vir para cá, para a gente poder mostrar que este país não deve nada a ninguém”, disse.

“Nós temos hoje a menor inflação acumulada em quatro anos. Hoje nós temos o maior crescimento do salário mínimo. Hoje nós temos o maior crescimento da massa salarial. Hoje nós temos o menor desemprego da história desse país. E hoje nós temos o menor índice de pobreza de todos os 525 anos desse país. Por uma razão muito simples, o dinheiro está chegando na mão do povo”, relatou.

Para o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, o anúncio reforça a cadeia automotiva nacional e estimula a mobilidade sustentável no país. Ele lembrou que essa é a terceira fábrica automobilística que o presidente Lula reabre.

“Quando o presidente Lula assumiu, a indústria automotiva estava em crise. Inúmeras fábricas fechadas e uma enorme ociosidade. O presidente lançou, logo no início, o carro patrocinado para estimular as vendas. Num único dia foram vendidos 29 mil veículos”, disse. “E o presidente lançou a Nova Indústria Brasil (NIB). E essa nova indústria está aqui representada. É uma indústria inovadora”, completou Alckmin.