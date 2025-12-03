Lula seguirá em negociações no Senado para garantir votos a Jorge Messias

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou uma série de articulações com senadores para viabilizar a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. A movimentação ocorre após o governo constatar que o advogado-geral da União ainda não reúne votos suficientes para ser aprovado.

As informações foram divulgadas pelo G1, que também destacou o incômodo causado pela estratégia do Planalto de atrasar o envio da mensagem oficial ao Senado — manobra que irritou o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP). Segundo a publicação, Alcolumbre demonstrou publicamente sua insatisfação, já que prefere o nome do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para a vaga na Corte.

Na tentativa de ampliar o apoio, Lula iniciou conversas diretas com líderes partidários. Na segunda-feira (1º), ele recebeu no Palácio do Planalto o líder do PSD no Senado, Otto Alencar (BA), e o senador Omar Aziz (PSD-AM). Para esta quinta-feira (4), estava previsto um encontro com o líder do MDB, Eduardo Braga (AM), e com Renan Calheiros (AL), reunião que acabou adiada para a próxima semana devido a compromissos pessoais de Braga na sexta-feira (5).

De acordo com o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), o presidente pretende ouvir os representantes das maiores bancadas antes de expandir o diálogo para toda a base aliada. O senador afirmou que até mesmo integrantes do PT pediram espaço na agenda presidencial.

Wagner relatou que alguns parlamentares aguardam há meses por uma reunião com Lula. “O presidente é uma pessoa agradável, todos querem falar com ele. Mas esse é um bom problema. Pior seria se os senadores dissessem ‘não quero nem ver o presidente pela frente’”, afirmou.

A expectativa no governo é de que as conversas ajudem a consolidar o apoio necessário para a sabatina e posterior votação de Messias, cuja indicação permanece travada no Senado.