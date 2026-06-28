Lula lança na segunda 'Desenrola' para adimplentes

247 - O presidente Lula (PT) participa na segunda-feira (29) da cerimônia de anúncio das medidas de incentivo à adimplência, no Palácio do Planalto, em Brasília. O programa terá como objetivo aliviar o peso das dívidas no orçamento das famílias que conseguem manter as contas em dia, mas enfrentam dificuldades para arcar com juros elevados. O evento está marcado para as 9h30 e contará com a presença do ministro da Fazenda, Dario Durigan.

A iniciativa, que vem sendo chamada de Desenrola para adimplentes, será uma nova frente do programa de renegociação de dívidas do governo Lula. A proposta foi desenhada para atender consumidores que ainda não entraram na inadimplência, mas comprometem parte relevante da renda com crédito caro, especialmente trabalhadores informais.

Diferentemente das etapas anteriores do Desenrola, voltadas principalmente a pessoas com contas em atraso, a nova fase mira quem paga os débitos em dia. A lógica da equipe econômica é atuar preventivamente, antes que essas famílias deixem de honrar seus compromissos financeiros. O foco está em reduzir o custo das dívidas e ampliar o acesso a condições mais favoráveis de pagamento.

Os detalhes do programa ainda não foram revelados oficialmente, mas imagina-se que o desenho formulado pelo Ministério da Fazenda alcance trabalhadores informais com dívidas de até R$ 15 mil em operações de crédito pessoal sem garantia. Critérios como histórico de pagamento em dia e limite de endividamento devem definir quem poderá participar.

O governo também deve dar atenção especial a trabalhadores sem renda fixa, grupo que costuma enfrentar taxas mais altas no mercado financeiro. Em maio, Durigan afirmou que esse público é mais vulnerável ao crédito caro por não contar com salário mensal recorrente. “Ele não tem uma renda fixa por mês, ele não tem um salário recorrente, ele tem que ir lá ganhar o seu dia a dia de maneira muito pontual, de maneira muito errática. E ele é quem mais toma juros caros no país”, disse o ministro.

A expectativa é que o Desenrola para adimplentes funcione como uma espécie de reorganização financeira para famílias que ainda não negativaram o nome, mas têm parte do orçamento pressionada por parcelas de empréstimos, cartão de crédito, cheque especial ou outras modalidades de financiamento. A medida também se soma à estratégia do governo de estimular a recuperação da renda disponível e reduzir o risco de aumento da inadimplência.

A nova etapa será anunciada após o lançamento do Novo Desenrola Brasil, em maio, voltado a famílias, estudantes, aposentados, pensionistas e pequenos empreendedores com dívidas em atraso. O programa anterior foi instituído por medida provisória e tem duração prevista de 90 dias, com possibilidade de descontos expressivos e juros reduzidos para renegociação de débitos.

No caso dos adimplentes, a equipe econômica vinha indicando que a medida também teria caráter temporário e extraordinário.