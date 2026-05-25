Mercado eleva projeção do PIB para 1,89% em 2026, diz Boletim Focus

247 - O mercado financeiro voltou a elevar as projeções para a inflação em 2026, enquanto reduziu a expectativa para a cotação do dólar no mesmo período. Os dados constam no Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (25) pelo Banco Central.

Segundo o levantamento, a mediana das projeções para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2026 passou de 4,92% para 5,04%, registrando a 11ª alta consecutiva. Há quatro semanas, a expectativa era de 4,86%, o que evidencia a deterioração gradual das previsões inflacionárias.

Para 2027, a projeção de inflação avançou de 4,00% para 4,01%, interrompendo um período de estabilidade. Já as estimativas para 2028 permaneceram em 3,65%, enquanto as previsões para 2029 seguiram em 3,50% pela 38ª semana consecutiva.

O Boletim Focus também apontou nova elevação nas projeções do Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M). Para 2026, a expectativa subiu de 5,63% para 5,91%, na 12ª alta seguida. Para 2027, a projeção foi mantida em 4,00%. Em 2028, a mediana ficou estável em 3,82%, enquanto para 2029 permaneceu em 3,70%.

No caso dos preços administrados, a expectativa para 2026 passou de 4,93% para 4,99%. Para 2027, houve leve avanço de 3,80% para 3,81%. As projeções para 2028 e 2029 seguiram estáveis em 3,50%.

Em relação à atividade econômica, o mercado elevou a projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2026, de 1,85% para 1,89%. Há quatro semanas, a estimativa também era de 1,85%.

Para 2027, no entanto, a previsão de crescimento recuou de 1,77% para 1,70%. As projeções para 2028 e 2029 permaneceram em 2,00%, mantendo um longo período de estabilidade.

No câmbio, o mercado reduziu novamente a expectativa para o dólar em 2026, com a projeção passando de R$ 5,20 para R$ 5,17. Há quatro semanas, a estimativa era de R$ 5,25.

Para 2027, a expectativa caiu de R$ 5,27 para R$ 5,26, enquanto a projeção para 2028 recuou de R$ 5,34 para R$ 5,30. Já para 2029, a previsão foi mantida em R$ 5,40.

As estimativas para a taxa básica de juros também permaneceram elevadas. A projeção para a Selic ao fim de 2026 foi mantida em 13,25% ao ano. Há quatro semanas, o mercado esperava taxa de 13,00%.

Para 2027, a expectativa seguiu em 11,25% ao ano. Já as projeções para 2028 e 2029 permaneceram em 10,00% ao ano.