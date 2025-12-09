TV 247 logo
      Mercados chineses recuam após reunião do Politburo indicar cautela

      Bolsas da China e de Hong Kong fecham em baixa em meio a expectativas moderadas por estímulos e pressões sobre o setor imobiliário

      Painéis com cotações acionárias em Xangai - 24/10/2022 (Foto: REUTERS/Aly Song)

      247 - As bolsas da China e de Hong Kong encerraram em queda nesta terça-feira, refletindo a reação negativa dos investidores após uma nova sinalização de cautela por parte da liderança econômica do país.

      Participantes do mercado reduziram as apostas em medidas de estímulo no curto prazo depois que o Politburo, órgão máximo de decisão do Partido Comunista, indicou que manterá sua estratégia atual, mesmo em meio às tensões comerciais persistentes e aos desafios no setor imobiliário.

      O índice de Xangai fechou em baixa de 0,37%, enquanto o CSI300 — que reúne as maiores empresas listadas em Xangai e Shenzhen — recuou 0,51%. Em Hong Kong, o Hang Seng registrou queda mais acentuada, de 1,29%. A avaliação divulgada pela mídia estatal Xinhua aponta que, para 2026, a China pretende sustentar o crescimento da demanda doméstica e adotar políticas econômicas mais proativas.

      Analistas destacam que a reunião marcou a retomada do termo “ajuste intercíclico”, que não aparecia desde 2023. A mudança contrasta com o foco no “ajuste contracíclico extraordinário” adotado no ano passado e foi interpretada como um sinal de que Pequim não pretende acelerar intervenções.

      Para Larry Hu, economista do Macquarie, a leitura é clara: “A reunião do Politburo confirma que as autoridades estão satisfeitas com a situação atual e não sentem urgência em aumentar o estímulo”, afirmou em relatório. Ele acrescentou que “eles não sentem necessidade de mudar depois de um 2025 melhor do que o esperado”, ressaltando a resiliência das exportações mesmo diante da intensificação da guerra comercial.

      O cenário de cautela também repercutiu em outros mercados asiáticos. Em Tóquio, o índice Nikkei avançou 0,1%, atingindo 50.655 pontos. Em Seul, o KOSPI caiu 0,27%, a 4.143 pontos. Já em Taiwan, o TAIEX recuou 0,43%, somando 28.182 pontos. Houve leves oscilações positivas em Cingapura, onde o Straits Times subiu 0,07%, alcançando 4.510 pontos.

      Na Oceania, o S&P/ASX 200, de Sydney, registrou queda de 0,45%, encerrando o pregão em 8.585 pontos.

