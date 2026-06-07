ONS aciona pela primeira vez plano de gestão de excedentes de energia

Reuters - O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) acionou, pela primeira vez, o Plano Emergencial de Gestão de Excedentes de Energia na Rede de Distribuição, de forma preventiva, com o objetivo de evitar desequilíbrios no sistema, diante da previsão de cargas supervisionadas reduzidas para este domingo.

Para este domingo, o operador solicitou a redução dos recursos de geração centralizada sob sua responsabilidade. Esgotada essa providência, foi necessário colocar em prática o plano emergencial aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), informou.

O ONS acionou as distribuidoras para que reduzissem a geração nas suas áreas de concessão, uma vez que o operador não possui controle sobre as fontes de geração distribuída. As distribuidoras foram avisadas previamente sobre o acionamento do plano.

O operador afirmou que seguirá acompanhando e coordenando, em tempo real, as ações no SIN, fazendo a gestão dos recursos disponíveis de acordo com a demanda da sociedade, em comunicação direta com os agentes do setor.