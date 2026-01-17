Pagamento do FGC a investidores de CDBs do Banco Master deve começar na próxima semana

247 – O Fundo Garantidor de Créditos (FGC) deve começar a pagar, no início da próxima semana, investidores que compraram CDBs do Banco Master. A expectativa é de que os depósitos possam ser iniciados já na segunda-feira (19) ou, no mais tardar, na terça-feira (20), segundo informações obtidas em apuração jornalística.

A reportagem, publicada pelo Valor Investe, aponta que o prazo anteriormente indicado — de até dez dias — deve ser cumprido dentro do limite ou até antecipado. Esse prazo venceria na quarta-feira (21), e, de acordo com fontes ouvidas, o FGC trabalha para acelerar a operação e liberar os pagamentos antes disso.

Entre sábado (17) e domingo (18), o FGC deve publicar um comunicado oficial sobre o ressarcimento e liberar o sistema para que os investidores façam o cadastro no aplicativo do fundo e formalizem a solicitação do pagamento. Até aqui, o aplicativo já estava disponível para download, mas permitia apenas um pré-cadastro. Com a abertura oficial, o investidor poderá registrar o pedido de forma completa.

Como será o processo de solicitação

O procedimento para pessoas físicas será feito pelo aplicativo do FGC. Após a liberação oficial do sistema, o investidor deverá preencher os dados, validar as informações e assinar digitalmente o termo de solicitação. Em seguida, o fundo fará a validação dos dados bancários e realizará o depósito diretamente na conta do titular.

Em tese, o FGC tem até dois dias úteis para depositar o dinheiro após a conclusão das etapas de solicitação e validação. Ainda assim, a informação apurada é que o fundo busca antecipar ao máximo esse prazo, viabilizando pagamento já na segunda-feira para quem conseguir concluir o pedido no fim de semana.

Quanto deve ser pago e quem tem direito

Pelas estimativas iniciais atribuídas ao próprio FGC, os pagamentos podem somar R$ 41 bilhões e atender cerca de 1,6 milhão de investidores. A média por CPF seria, portanto, de aproximadamente R$ 25 mil.

O ressarcimento é limitado a até R$ 250 mil por CPF, conforme as regras do Fundo Garantidor de Créditos. Assim, investidores com valores acima desse teto deverão receber somente até o limite estabelecido.

Prazo desde a liquidação e comparação com outros casos

A decretação da liquidação do Banco Master ocorreu em 18 de novembro. Segundo a apuração, já se passaram 59 dias desde então. Nos últimos seis casos semelhantes de acionamento do FGC, o prazo médio para início de pagamento foi de 27 dias, o que amplia a atenção do mercado para a rapidez prometida agora e para a execução do cronograma anunciado.

O que fazer se o dinheiro não cair após o prazo informado

Se, depois de cadastrar, assinar o termo e confirmar a conta bancária, o valor não for creditado dentro do prazo informado, a orientação é entrar em contato com a Central de Ajuda para verificar o motivo.

Podem ocorrer situações como divergência cadastral, necessidade de complementação de informações ou inconsistências bancárias, que travam o depósito automaticamente. O atendimento é feito prioritariamente pelos canais oficiais do próprio FGC, que podem ser acessados no aplicativo.

No menu do aplicativo, o investidor deve localizar a opção “Central de ajuda” e escolher a forma de atendimento. Na área “Como podemos te ajudar?”, há recursos como ChatBot para dúvidas rápidas, um menu de perguntas frequentes e a opção “Fale com a gente” para atendimento direto. Nessa etapa, o ideal é ter em mãos o CPF e os dados do pedido.

O investidor também pode buscar atendimento por telefone ou por e-mail nos canais informados pelo próprio fundo no aplicativo.