Petrobras aciona Justiça dos EUA após apontar desvio milionário em operação no Golfo do México
Estatal afirma que auditoria detectou mais de US$ 5 milhões em despesas não autorizadas feitas por empresa parceira e cobra ressarcimento
247 - A Petrobras ingressou com uma ação judicial nos Estados Unidos para cobrar o ressarcimento de valores que considera terem sido cobrados de forma irregular em uma operação conjunta no Golfo do México. Segundo a coluna Radar, da revista Veja, a disputa envolve a Murphy Oil Corp, parceira da estatal brasileira no empreendimento.
De acordo com a ação apresentada à Justiça do Texas, a Petrobras sustenta que uma auditoria realizada em 2022 identificou mais de US$ 5 milhões em despesas consideradas não autorizadas. O montante equivale a mais de R$ 25 milhões na cotação atual.
Auditoria apontou cobranças contestadas
Na petição, a estatal afirma que as irregularidades foram detectadas durante uma análise das contas relacionadas à operação compartilhada entre as empresas. A Petrobras argumenta que os valores questionados teriam sido faturados indevidamente pela parceira estadunidense.
Ainda segundo a companhia brasileira, a Murphy Oil ocupava posição de controle na operação e teria dificultado a adoção de medidas para corrigir as divergências financeiras identificadas. A ação também alega que questionamentos apresentados pela Petrobras sobre os gastos não teriam recebido o tratamento esperado.
Busca por ressarcimento
Com o processo em andamento, a Petrobras busca recuperar integralmente os valores que considera terem sido desviados por meio das cobranças contestadas. A estatal sustenta que as despesas apontadas pela auditoria deveriam ter sido assumidas exclusivamente pela operadora da atividade.
O caso agora será analisado pela Justiça do Texas, que deverá avaliar as alegações apresentadas pelas partes e definir os próximos passos da disputa envolvendo a operação no Golfo do México.