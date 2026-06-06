Petrobras aciona Justiça dos EUA após apontar desvio milionário em operação no Golfo do México

247 - A Petrobras ingressou com uma ação judicial nos Estados Unidos para cobrar o ressarcimento de valores que considera terem sido cobrados de forma irregular em uma operação conjunta no Golfo do México. Segundo a coluna Radar, da revista Veja, a disputa envolve a Murphy Oil Corp, parceira da estatal brasileira no empreendimento.

De acordo com a ação apresentada à Justiça do Texas, a Petrobras sustenta que uma auditoria realizada em 2022 identificou mais de US$ 5 milhões em despesas consideradas não autorizadas. O montante equivale a mais de R$ 25 milhões na cotação atual.

Auditoria apontou cobranças contestadas

Na petição, a estatal afirma que as irregularidades foram detectadas durante uma análise das contas relacionadas à operação compartilhada entre as empresas. A Petrobras argumenta que os valores questionados teriam sido faturados indevidamente pela parceira estadunidense.

Ainda segundo a companhia brasileira, a Murphy Oil ocupava posição de controle na operação e teria dificultado a adoção de medidas para corrigir as divergências financeiras identificadas. A ação também alega que questionamentos apresentados pela Petrobras sobre os gastos não teriam recebido o tratamento esperado.

Busca por ressarcimento

Com o processo em andamento, a Petrobras busca recuperar integralmente os valores que considera terem sido desviados por meio das cobranças contestadas. A estatal sustenta que as despesas apontadas pela auditoria deveriam ter sido assumidas exclusivamente pela operadora da atividade.

O caso agora será analisado pela Justiça do Texas, que deverá avaliar as alegações apresentadas pelas partes e definir os próximos passos da disputa envolvendo a operação no Golfo do México.