Petrobras adere à subvenção e ajusta preço do diesel

247 - A Petrobras aprovou a adesão à nova subvenção econômica criada pelo governo federal para produtores e importadores de óleo diesel rodoviário, no valor de R$ 1,12 por litro comercializado, e informou que fará um ajuste equivalente em seus preços de venda às distribuidoras, sem alteração no valor final praticado pela companhia nesse mercado.

A decisão foi tomada pelo Conselho de Administração da companhia em reunião realizada na segunda-feira (1º). De acordo com a Petrobras, a adesão ao mecanismo previsto na Medida Provisória nº 1.363, de 30 de maio de 2026, tem caráter facultativo e foi considerada compatível com os interesses da empresa, além de preservar sua flexibilidade na execução da estratégia comercial.

Pelos termos da medida provisória, a entrada da Petrobras na nova subvenção exige a interrupção das habilitações relacionadas aos incentivos econômicos ao diesel rodoviário previstos pelas Medidas Provisórias nº 1.340/2026 e nº 1.349/2026. A companhia ressaltou, porém, que essa mudança não elimina o direito ao recebimento de valores já devidos aos produtores ou importadores em razão das subvenções anteriores.

A adesão à nova modalidade também será complementar à autorização já prevista pela Medida Provisória nº 1.358/2026, de 13 de maio de 2026. Na avaliação da empresa, o novo arranjo permite a utilização do benefício federal sem comprometer sua política de atuação no mercado de combustíveis.

Ajuste será compensado por desconto

A Petrobras informou que, a partir desta terça-feira (2), implementará ajuste de R$ 1,12 por litro nos preços de venda do óleo diesel A de uso rodoviário para as distribuidoras. Ao mesmo tempo, a companhia concederá desconto de igual valor, também de R$ 1,12 por litro, dentro do mecanismo de subvenção econômica definido pelo governo federal.

Com essa compensação, os preços de venda da Petrobras para as distribuidoras permanecerão inalterados. Na prática, a empresa aplicará o ajuste previsto, mas neutralizará seu efeito por meio do desconto correspondente ao incentivo econômico estabelecido pela Medida Provisória nº 1.363/2026.

Segundo a companhia, o movimento permite que a Petrobras usufrua da subvenção econômica sem modificar os valores cobrados das distribuidoras no período de implementação da medida.

Estratégia comercial da Petrobras

A Petrobras afirmou que manterá sua estratégia comercial, considerando fatores como participação de mercado, otimização dos ativos de refino e rentabilidade sustentável. A empresa também destacou que busca evitar o repasse automático aos preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio.

A companhia reforçou ainda que sua atuação no mercado de combustíveis continuará orientada por responsabilidade, equilíbrio e transparência. Como parte dessa política, a Petrobras mantém em seu site informações sobre a composição e a dinâmica dos preços dos combustíveis, com o objetivo de ampliar a compreensão da sociedade sobre a formação dos valores praticados no país.

A nova adesão ocorre em meio ao conjunto de medidas federais voltadas ao óleo diesel rodoviário e reorganiza a forma como a Petrobras participa dos mecanismos de subvenção econômica, preservando, segundo a empresa, os direitos já constituídos em relação a incentivos anteriores.