Petróleo pode passar de US$ 100 por barril, diz Kirill Dmitriev, do fundo soberano russo

247 – Os preços globais do petróleo podem ultrapassar a marca de US$ 100 por barril “em breve”, segundo avaliação de Kirill Dmitriev, representante especial do presidente da Rússia para investimentos e cooperação econômica com países estrangeiros e chefe do Fundo Russo de Investimento Direto (RDIF). A declaração foi publicada neste sábado, 28 de fevereiro, na rede social X e repercutida pela agência russa TASS.

Dmitriev comentou o aumento de tensão no Irã e o impacto potencial de um fechamento do Estreito de Ormuz, uma das rotas marítimas mais sensíveis do planeta para o comércio internacional de petróleo.

Projeção de alta impulsionada por tensão geopolítica

Ao abordar o cenário atual, Dmitriev foi direto ao projetar uma escalada nas cotações da commodity. "Petróleo a US$ 100+ por barril em breve", escreveu ele no X, ao mencionar a “situação tensa” no Irã e o fechamento do Estreito de Ormuz.

A avaliação sugere que o mercado pode incorporar rapidamente um prêmio de risco geopolítico caso haja interrupções ou ameaças concretas ao fluxo de petróleo na região do Golfo. O patamar de US$ 100 por barril é considerado estratégico, pois tende a pressionar a inflação global, elevar custos de energia e impactar cadeias produtivas em diversos países.

Alerta sobre “choque global do petróleo”

Anteriormente, segundo a TASS, Dmitriev já havia advertido que um eventual fechamento do Estreito de Ormuz por Teerã não pouparia os Estados Unidos e provocaria um "choque global do petróleo".

A declaração reforça a percepção de que qualquer bloqueio na principal via de escoamento de petróleo do Oriente Médio teria efeitos amplos, atingindo tanto grandes economias consumidoras quanto mercados emergentes dependentes da importação de energia.

O Estreito de Ormuz é uma das rotas estratégicas mais importantes do mundo para o transporte de petróleo. Qualquer restrição ao tráfego na região costuma gerar volatilidade imediata nos preços internacionais da commodity, com repercussões diretas sobre mercados financeiros, políticas energéticas e estratégias de segurança global.