Petróleo recua 3% com navios atravessando o Estreito de Ormuz

Reuters - Os preços do petróleo caíram cerca de 3% nesta segunda-feira, depois que alguns navios atravessaram o crítico Estreito de Ormuz, mesmo com os aliados dos EUA rejeitando o pedido de ajuda do presidente Donald Trump para desbloquear o estreito, e com o chefe da IEA sugerindo que mais reservas poderiam ser liberadas para conter os custos crescentes causados pela guerra do Irã.

Os contratos futuros do Brent caíram US$2,93, ou 2,8%, para fecharem em US$100,21 por barril, enquanto o petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos EUA caiu US$5,21, ou 5,3%, para encerrar a US$93,50.

Analistas disseram que os preços dos EUA caíram mais do que os do Brent devido a vários motivos, incluindo a produção quase recorde de petróleo bruto dos EUA, reforçada pelas importações da Venezuela e a próxima liberação de petróleo da Reserva Estratégica de Petróleo dos EUA.

Além disso, alguns operadores estavam vendendo o contrato do primeiro mês do WTI de abril antes de seu próximo vencimento na Bolsa Mercantil de Nova York, em 20 de março.

Na sexta-feira, o Brent fechou em seu maior valor desde agosto de 2022 e o WTI em seu maior valor desde julho de 2022, colocando ambos os referenciais em alta de quase 40% desde que os EUA e Israel atacaram o Irã em 28 de fevereiro.

Trump repetiu seu apelo para que as nações ajudem a desbloquear o Estreito de Ormuz e reclamou que outros países não estavam entusiasmados em fornecer ajuda.

Os ministros das Relações Exteriores da União Europeia atualmente não têm "nenhum apetite" para expandir uma missão naval da UE no Oriente Médio para o estreito, disse a chefe de política externa da UE, Kaja Kallas, na segunda-feira.

O Estreito de Ormuz é uma via marítima essencial para um quinto dos suprimentos globais de petróleo e gás natural liquefeito (GNL).

O Irã, que permitiu que algumas embarcações indianas navegassem pelo Estreito de Ormuz, pediu à Índia que libertasse três navios-tanque apreendidos em fevereiro como parte das negociações que buscam a passagem segura de embarcações com bandeira indiana ou com destino à Índia pelo estreito, disseram à Reuters três fontes com conhecimento do assunto.

"O complexo (de petróleo) está sendo vendido (...) com base em relatos de que alguns petroleiros estão passando pelo Estreito de Ormuz e enquanto Trump pede ajuda para escoltar os petroleiros pelo estreito", disseram analistas da empresa de consultoria em energia Ritterbusch and Associates em uma nota.

Na segunda-feira, o secretário do Treasury dos EUA, Scott Bessent, disse que os Estados Unidos estão "bem" com a passagem de alguns navios iranianos, indianos e chineses pelo Estreito de Ormuz por enquanto, acrescentando que qualquer ação para mitigar os preços mais altos dependeria da duração da guerra.

Os governos de todo o mundo estão tentando proteger os consumidores do aumento dos custos de energia, já que a interrupção do fornecimento global de petróleo e gás causada pela guerra repercute nas economias.

Os países membros da Agência Internacional de Energia (IEA), na sigla em inglês) poderão liberar mais petróleo dos estoques estratégicos para o mercado "se necessário", depois de terem concordado com a maior liberação de todos os tempos, de 400 milhões de barris, na semana passada, disse o diretor executivo Fatih Birol na segunda-feira.

Israel disse que tem planos detalhados para pelo menos mais três semanas de guerra, já que seus militares bombardearam locais em todo o Irã durante a noite. O secretário de Energia dos EUA, Chris Wright, disse no domingo que esperava o fim da guerra dentro das "próximas semanas", com a recuperação do fornecimento de petróleo e a queda dos custos de energia posteriormente.