Governo avalia alternativas para preservar setor aéreo da alta do petróleo

Reuters - O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou nesta segunda-feira que apresentará nesta semana ao Ministério da Fazenda alternativas para tentar preservar o setor aéreo brasileiro dos efeitos da disparada recente dos preços do petróleo.

"Nós estamos conversando com a Abear (Associação Brasileira das Empresas Aéreas) e com as companhias aéreas, e essa semana teremos reunião com ministro (Fernando) Haddad... para ver as ações que podemos fazer para preservar o preço do QAV", afirmou o ministro a jornalistas, referindo-se ao querosene de aviação.

"Temos no ministério um grupo de trabalho onde estamos estudando alternativas pra que possamos preservar a competitividade das companhias aéreas e o menor impacto possível para consumidor", acrescentou.

Costa Filho também afirmou que o leilão do Tecon Santos 10 (STS10), novo terminal de contêineres no Porto de Santos, deve ficar para agosto ou setembro, com uma decisão envolvendo o certame prevista para sair em 30 dias, e indicou que há de 8 a 10 grupos internacionais no projeto.

"Nós estamos discutindo internamente no governo para viabilizar o Tecon Santos 10. Não tenho dúvida que haverá participação de grande players internacionais, grandes grupos da Arábia Saudita, Europa e americanos. De 8 a 10 que vão participar do leilão", afirmou a jornalistas.

No final do ano passado, o ministro havia estimado que o leilão ocorreria em março.

Ao comentar sobre o novo leilão do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, previsto para este ano, Costa Filho afirmou que há pelo menos quatro grupos interessados.