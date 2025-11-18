Polícia Federal prende Daniel Vorcaro, do Banco Master

247 - A Polícia Federal prendeu na manhã desta terça-feira (18) Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, em sua residência no Jardim Europa, área nobre de São Paulo. A detenção ocorre em meio à intensa instabilidade que envolve a instituição financeira e amplia a pressão sobre seu futuro.

Segundo Lauro Jardim, do jornal O Globo, a ordem de prisão partiu da Justiça Federal de Brasília e integra uma operação que cumpre outros mandados. A ação acontece menos de 24 horas após a controversa tentativa de venda do Banco Master ao grupo Fictor, desconhecido no mercado e alvo imediato de descrédito entre agentes da Faria Lima.

A negociação anunciada na véspera foi recebida com forte ceticismo por investidores e analistas, que viram na operação uma manobra para ganhar tempo diante da delicada situação regulatória do banco. A avaliação predominante no mercado era de que a proposta entregava ao Banco Central a tarefa de analisar uma transação improvável envolvendo uma instituição já sobrecarregada por problemas internos.

Nos bastidores, Vorcaro vinha afirmando a interlocutores que a condição do Master junto ao Banco Central melhoraria após 31 de dezembro, quando se encerra o mandato do diretor Renato Gomes, apontado por ele como o principal crítico da instituição dentro da autarquia.

A ação da PF, porém, interrompeu abruptamente qualquer expectativa de mudança no cenário.

Também nesta terça, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master. A medida desmonta qualquer chance de continuidade das tratativas com o grupo Fictor.