      Prazo para sacar abono salarial acaba nesta segunda-feira

      Cerca de 140 mil trabalhadores ainda não retiraram benefício

      Moedas de reais (Foto: Reuters/Bruno Domingos)

      Wellton Máximo, repórter da Agência Brasil - Quem trabalhou com carteira assinada em 2023 ganhando até dois salários mínimos deve ficar atento. Acaba nesta segunda-feira (29) o prazo para sacar o abono salarial de 2025.

      Quem perder o prazo terá de aguardar uma convocação especial do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para ter acesso ao benefício, pago com recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).

      Segundo o balanço mais recente do MTE, divulgado na semana passada, 141.628 trabalhadores ainda não tinham sacado o abono salarial PIS/Pasep. Segundo a pasta, restam R$ 145,7 milhões a serem retirados.

      No calendário de 2025, 26.537.809 trabalhadores têm direito ao benefício. Desses, 26.396.181 (99,47%) já receberam, totalizando mais de R$ 30,7 bilhões pagos.

      O benefício é referente ao ano-base de 2023 e também inclui revisões de pagamentos dos cinco anos anteriores. Quem perder o prazo terá de aguardar a convocação especial do MTE para ter acesso ao benefício.

      Quem tem direito

         Podem receber o abono os trabalhadores que atendem aos seguintes critérios:

      •    Estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;
      •    Ter recebido até dois salários mínimos de remuneração média mensal no período trabalhado;
      •    Ter exercido atividade remunerada por no mínimo 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base;
      •    Ter os dados corretamente informados pelo empregador no eSocial;
      •    Empregados domésticos e jovens aprendizes não recebem abono salarial, porque o benefício exige vínculo empregatício com uma empresa, não com outra pessoa física.

      A consulta ao abono salarial pode ser feita a partir do dia 5 de cada mês pelos seguintes canais:

      •    Carteira de Trabalho Digital (aplicativo ou site);
      •    Portal Gov.br.

      Trabalhadores que entraram com recurso administrativo recebem o pagamento no dia 15 de cada mês, ou no primeiro dia útil seguinte.

      O PIS é pago aos trabalhadores da iniciativa privada. O Pasep é pago a servidores públicos, militares e empregados de estatais.

      Onde sacar o benefício

      O pagamento do abono salarial é feito pela Caixa Econômica Federal ou pelo Banco do Brasil, conforme o tipo de vínculo do trabalhador.

      Na Caixa, que paga o PIS, o valor pode ser sacado por:

      •    Crédito em conta corrente ou poupança;
      •    Conta digital pelo aplicativo Caixa Tem.

      Quem não tem conta pode sacar em agências, lotéricas, terminais de autoatendimento, correspondente bancário Caixa Aqui e outros canais.

      No Banco do Brasil, que deposita o Pasep, o pagamento ocorre por:

      •    Crédito em conta bancária;
      •    Transferência via Pix ou TED;
      •    Saque presencial em agências, no caso de não correntistas.


      Calendário escalonado

      O calendário de pagamento do Abono Salarial 2025 começou em 17 de fevereiro e segue até esta segunda, com datas definidas conforme o mês de nascimento do trabalhador.

      Para 2026, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) já aprovou a liberação de R$ 33,5 bilhões para o pagamento do benefício a 26,9 milhões de trabalhadores, com início previsto para 15 de fevereiro.

      Canais de atendimento

      Em caso de dúvidas, o trabalhador pode buscar informações:

      •    Pelo telefone 158 (Alô Trabalho);
      •    Nas Superintendências Regionais do Trabalho;
      •    Pelo serviço Facilita Brasil.

