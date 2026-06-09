Preços do petróleo recuam após alívio no conflito regional

Reuters - Os preços do petróleo caíram cerca de 3% nesta terça-feira, atingindo o menor nível em sete semanas, depois que o Irã e Israel anunciaram que haviam suspendido os ataques mútuos, atendendo a um apelo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Trump afirmou que o Irã abateu um helicóptero dos EUA no Estreito de Ormuz e ameaçou que Washington iria responder. Os preços do petróleo se recuperaram das mínimas da sessão após suas declarações.

Os futuros do Brent caíram US$2,80, ou 3%, fechando a US$91,45 o barril. O petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos EUA recuou US$3,10, ou 3,4%, fechando a US$88,20.

Foi o fechamento mais baixo para o Brent desde 17 de abril e para o WTI desde 29 de maio. Foi também a primeira vez desde janeiro que o Brent fechou abaixo de sua média móvel de 100 dias, que representa o suporte técnico.

“O mercado de petróleo está em queda... à medida que o mais recente confronto armado entre Israel e Irã foi [dissipado] em favor de um cessar-fogo e conforme Trump continua pressionando o mercado para baixo ao sugerir que o fim da guerra com o Irã poderia ser alcançado em dois a três dias, com as negociações em seus estágios finais”, disseram analistas da consultoria de energia Ritterbusch and Associates em nota.

Israel e o Irã suspenderam os ataques diretos um contra o outro na segunda-feira, depois que Trump os instou a parar. Teerã disse que retomaria as hostilidades se Israel continuasse a atacar a milícia Hezbollah no Líbano.

O Irã, até o momento, se absteve de atacar, embora Israel tenha bombardeado a histórica cidade portuária de Tiro, no sul do Líbano, matando pelo menos oito pessoas.

Enquanto isso, o Irã continuou a bloquear a maior parte do tráfego marítimo pelo Estreito de Ormuz, que antes da guerra transportava um quinto do petróleo bruto e do gás natural liquefeito do mundo. Washington impôs seu próprio bloqueio aos portos iranianos.

O secretário de Energia dos EUA, Chris Wright, disse nesta terça-feira que o tráfego de navios no Golfo e as exportações de petróleo pelo Estreito de Ormuz estão aumentando, mesmo enquanto Washington e Teerã lutam para chegar a um acordo para encerrar a guerra que já dura mais de três meses.

Em outras partes do mundo, as importações de petróleo da China em maio caíram 29%, atingindo o nível mais baixo em oito anos, prolongando uma queda acentuada no maior importador de petróleo do mundo, o que está ajudando a conter os preços globais do petróleo.

(Reportagem de Scott DiSavino em Nova York, Seher Dareen e Robert Harvey em Londres, Pooja Menon em Bengaluru e Emily Chow em Cingapura)