Prejuízo dos Correios chega a R$ 3,16 bilhões no primeiro trimestre de 2026

247 – Os Correios registraram prejuízo de R$ 3,16 bilhões no primeiro trimestre de 2026, resultado que aprofunda a crise financeira da estatal e amplia a pressão por medidas de reestruturação. O déficit é quase o dobro do verificado nos três primeiros meses de 2025, quando a empresa havia encerrado o período com resultado negativo de R$ 1,7 bilhão.

As informações foram divulgadas pela Sputnik Brasil, com base em dados financeiros dos Correios e em reportagem publicada pela Folha de S.Paulo. Segundo a apuração, um dos principais fatores que pesaram no balanço foi o reconhecimento de uma dívida potencial de R$ 1,06 bilhão relacionada a ações trabalhistas.

Esses valores, de acordo com a reportagem, não haviam sido lançados pela administração anterior dos Correios no balanço da empresa. A ausência do registro levou a questionamentos de órgãos de controle, entre eles o Tribunal de Contas da União (TCU), e passou a integrar o conjunto de problemas contábeis e financeiros enfrentados pela estatal.

Receita cai e aumenta pressão sobre a estatal

O balanço do primeiro trimestre mostra que os Correios obtiveram R$ 4,04 bilhões em vendas e serviços entre janeiro e março de 2026. O valor representa queda de 2,2% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando a receita havia sido de R$ 4,13 bilhões.

A combinação entre queda de receitas, aumento do prejuízo e reconhecimento de passivos trabalhistas reforça o quadro de fragilidade financeira da empresa pública. A estatal, historicamente responsável por serviços postais e logísticos em todo o território nacional, enfrenta um cenário de forte pressão por redução de despesas e recomposição de sua capacidade operacional.

O resultado negativo ocorre em meio a um processo de reestruturação que busca recuperar o fôlego financeiro dos Correios. A empresa tem sido cobrada a conter gastos, rever custos e enfrentar passivos acumulados, ao mesmo tempo em que lida com desafios de competitividade no setor de logística e entregas.

Empréstimo de R$ 12 bilhões integra plano de reestruturação

No final do ano passado, o Tesouro Nacional aprovou um empréstimo com garantias no valor de R$ 12 bilhões para os Correios, como parte do plano de recuperação da estatal. A operação prevê que, em caso de inadimplência da empresa, o caixa do governo federal cubra o pagamento das parcelas.

Segundo o Tesouro, as negociações permitiram reduzir o custo do financiamento de 120% para 115% do CDI. A mudança, de acordo com os dados informados, poderá representar economia de até R$ 5 bilhões em juros na comparação com uma proposta anterior que havia sido rejeitada.

O financiamento será realizado por um conjunto de grandes instituições financeiras. Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú e Santander integram o grupo de bancos que participarão do empréstimo aos Correios.

A concessão das garantias pelo Tesouro evidencia a dimensão do esforço de recuperação da estatal. Ao mesmo tempo, a operação aumenta a responsabilidade da administração dos Correios em demonstrar capacidade de reorganização financeira e de cumprimento do plano de reestruturação.

Custos trabalhistas estão no centro da crise

Um dos pontos mais sensíveis do processo de reestruturação é a redução dos custos trabalhistas. Segundo as informações divulgadas, o gasto com pessoal, pressionado por benefícios superiores aos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), ultrapassou dezenas de bilhões de reais em 2025.

Parte desse peso decorre do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) firmado em 2024, que assegurou benefícios acima dos parâmetros mínimos da legislação trabalhista. A revisão dessas cláusulas passou a ser tratada como um dos principais desafios para a recuperação financeira da estatal.

Com receitas em queda e despesas elevadas, os Correios avaliam medidas para conter o avanço da folha de pagamento. Entre as ações mencionadas estão a revisão de cláusulas trabalhistas e a adoção de um amplo plano de demissões, considerado pela empresa como uma tentativa de recuperar fôlego financeiro.

A questão, no entanto, tende a enfrentar resistência sindical, especialmente diante do impacto social de eventuais cortes e mudanças em direitos previstos em acordo coletivo. O equilíbrio entre ajuste fiscal, preservação de empregos e manutenção da qualidade dos serviços públicos prestados pelos Correios deve se tornar um dos principais pontos de tensão no processo de reestruturação.

TCU acompanha reflexos do passivo trabalhista

O reconhecimento da dívida potencial de R$ 1,06 bilhão em ações trabalhistas colocou novamente os controles internos e a governança contábil dos Correios no centro do debate. Como os valores não haviam sido lançados pela gestão anterior, órgãos como o TCU passaram a questionar a forma como a estatal vinha registrando seus passivos.

A inclusão desses valores no balanço de 2026 agravou o resultado do trimestre, mas também expôs um problema que já vinha sendo apontado por órgãos de controle: a necessidade de maior transparência sobre obrigações futuras e riscos financeiros da empresa.

A crise dos Correios, portanto, não se resume ao prejuízo trimestral. Ela envolve a combinação de receitas em retração, custos elevados, passivos trabalhistas, necessidade de financiamento bilionário e cobranças por maior eficiência na gestão.

Desafio é recuperar equilíbrio financeiro sem desmontar serviço público

Os Correios cumprem papel estratégico na integração nacional, especialmente em regiões onde a presença de empresas privadas de logística é limitada ou economicamente menos atrativa. Por isso, o debate sobre a reestruturação da estatal vai além dos números do balanço.

A empresa precisa reduzir o déficit e reorganizar sua estrutura de custos, mas também preservar sua função pública e sua capilaridade territorial. O desafio é encontrar um modelo que garanta sustentabilidade financeira sem comprometer a prestação de serviços essenciais à população.

O prejuízo de R$ 3,16 bilhões no primeiro trimestre de 2026 aumenta a urgência desse debate. Com apoio financeiro garantido pelo Tesouro e um empréstimo bilionário em andamento, os Correios entram em uma fase decisiva para definir se conseguirão estabilizar suas contas e reconstruir sua capacidade operacional nos próximos anos.