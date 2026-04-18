Presidente da Iberdrola reforça investimentos em energia no Brasil após reunião com Lula

247 - O encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente da Iberdrola, Ignacio Galán, ocorreu em Barcelona durante a cúpula bilateral entre Brasil e Espanha, em meio ao processo de renovação de concessões no setor elétrico brasileiro. A reunião tratou do papel estratégico do Brasil para a companhia e da possibilidade de novos investimentos no país, condicionados à continuidade dos contratos de distribuição.

De acordo com a CNN Brasil, Galán destacou ao presidente brasileiro a relevância do mercado nacional para o grupo espanhol e reafirmou o compromisso da empresa com o país. Nos últimos quatro anos, a Iberdrola já destinou cerca de R$ 40 bilhões em investimentos no Brasil, consolidando sua presença no setor energético.

Renovação de concessões no centro das negociações

A empresa controla a Neoenergia, considerada a maior companhia de distribuição elétrica do Brasil, com mais de 17 milhões de clientes. Suas operações abrangem estados como Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, São Paulo e Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal.

Atualmente, a Iberdrola acompanha o processo de renovação das concessões de importantes distribuidoras, como Neoenergia Coelba (BA), Neoenergia Cosern (RN) e Neoenergia Elektro (SP e MS). Segundo a companhia, a continuidade desses contratos é fundamental para viabilizar novos aportes no país.

Planos de expansão e modernização

Durante a reunião, Galán indicou que, caso as concessões sejam renovadas, a empresa pretende ampliar significativamente seus investimentos. A estratégia inclui a expansão e modernização das redes elétricas, além da eletrificação de regiões ainda carentes de infraestrutura, como áreas do oeste da Bahia.

A companhia também destacou o objetivo de garantir fornecimento de energia com maior segurança, competitividade e menor impacto ambiental, atendendo tanto residências quanto setores produtivos, como o agronegócio.

Presença consolidada no Brasil

A Neoenergia mantém operações em 18 estados brasileiros e no Distrito Federal, com uma extensa rede que soma mais de 725 mil quilômetros de linhas de distribuição e cerca de 8 mil quilômetros de linhas de transmissão. A empresa também possui capacidade instalada de aproximadamente 3.600 megawatts em geração renovável, com predominância de usinas hidrelétricas.