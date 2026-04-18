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      Presidente da Iberdrola reforça investimentos em energia no Brasil após reunião com Lula

      Empresa espanhola sinaliza novos aportes com renovação de concessões do setor elétrico no Brasil

      Torres de transmissão de energia elétrica no Pará 30/03/2010 REUTERS/Paulo Santos (Foto: Paulo Santos)

      247 - O encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente da Iberdrola, Ignacio Galán, ocorreu em Barcelona durante a cúpula bilateral entre Brasil e Espanha, em meio ao processo de renovação de concessões no setor elétrico brasileiro. A reunião tratou do papel estratégico do Brasil para a companhia e da possibilidade de novos investimentos no país, condicionados à continuidade dos contratos de distribuição.

      De acordo com a CNN Brasil, Galán destacou ao presidente brasileiro a relevância do mercado nacional para o grupo espanhol e reafirmou o compromisso da empresa com o país. Nos últimos quatro anos, a Iberdrola já destinou cerca de R$ 40 bilhões em investimentos no Brasil, consolidando sua presença no setor energético.

      Renovação de concessões no centro das negociações

      A empresa controla a Neoenergia, considerada a maior companhia de distribuição elétrica do Brasil, com mais de 17 milhões de clientes. Suas operações abrangem estados como Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, São Paulo e Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal.

      Atualmente, a Iberdrola acompanha o processo de renovação das concessões de importantes distribuidoras, como Neoenergia Coelba (BA), Neoenergia Cosern (RN) e Neoenergia Elektro (SP e MS). Segundo a companhia, a continuidade desses contratos é fundamental para viabilizar novos aportes no país.

      Planos de expansão e modernização

      Durante a reunião, Galán indicou que, caso as concessões sejam renovadas, a empresa pretende ampliar significativamente seus investimentos. A estratégia inclui a expansão e modernização das redes elétricas, além da eletrificação de regiões ainda carentes de infraestrutura, como áreas do oeste da Bahia.

      A companhia também destacou o objetivo de garantir fornecimento de energia com maior segurança, competitividade e menor impacto ambiental, atendendo tanto residências quanto setores produtivos, como o agronegócio.

      Presença consolidada no Brasil

      A Neoenergia mantém operações em 18 estados brasileiros e no Distrito Federal, com uma extensa rede que soma mais de 725 mil quilômetros de linhas de distribuição e cerca de 8 mil quilômetros de linhas de transmissão. A empresa também possui capacidade instalada de aproximadamente 3.600 megawatts em geração renovável, com predominância de usinas hidrelétricas.

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