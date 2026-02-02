Produção de petróleo e gás em 2025 atinge maior nível da história

247 - A produção brasileira de petróleo e gás natural alcançou em 2025 o maior patamar já registrado, consolidando um novo recorde histórico no setor energético. Ao longo do ano, o país produziu em média 4,897 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d), resultado que superou com folga as marcas anteriores e reforçou o peso estratégico do pré-sal na matriz produtiva nacional.

As informações constam do Boletim Mensal da Produção de Petróleo e Gás Natural referente a dezembro de 2025, divulgado nesta segunda-feira (2). O volume médio anual registrado em 2025 representou um crescimento de 12,7% em relação ao recorde anterior, alcançado em 2023, quando a produção foi de 4,344 milhões de boe/d. Na comparação com 2024, que havia totalizado 4,322 milhões de boe/d, o avanço foi ainda mais expressivo, chegando a 13,3%.

No recorte específico do petróleo, a produção média anual atingiu 3,770 milhões de barris por dia (bbl/d), também um recorde histórico. O número ficou 12,3% acima do registrado em 2024, quando o país produziu, em média, 3,358 milhões de bbl/d. Já a produção de gás natural alcançou a média anual inédita de 179 milhões de metros cúbicos por dia (m³/d), o que representa uma expansão de 17% em relação ao ano anterior.

O pré-sal manteve protagonismo absoluto ao longo de 2025. Os reservatórios dessa camada responderam, em média, por 79,63% de toda a produção nacional de petróleo e gás. As áreas do pós-sal contribuíram com 15,45%, enquanto a produção terrestre representou 4,92% do total.

Os dados de dezembro de 2025 reforçam a tendência de crescimento observada ao longo do ano. No último mês, a produção nacional somou 5,237 milhões de boe/d. A produção de petróleo chegou a 4,015 milhões de bbl/d, com aumento de 6,4% em relação a novembro e de 17,4% na comparação com dezembro de 2024. No caso do gás natural, o volume produzido foi de 194,33 milhões de m³/d, crescimento de 6,4% frente ao mês anterior e de 20,6% na comparação anual.

Somente no pré-sal, a produção total em dezembro alcançou 4,164 milhões de boe/d, equivalente a 79,5% de toda a produção brasileira no período. O volume representou alta de 6,4% em relação a novembro e de 19,7% na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Foram extraídos 3,211 milhões de bbl/d de petróleo e 151,56 milhões de m³/d de gás natural, a partir da operação de 175 poços.

Outro destaque do boletim foi o elevado índice de aproveitamento do gás natural. Em dezembro, 97,5% do gás produzido foi aproveitado. Do total, 64,53 milhões de m³/d foram disponibilizados ao mercado, enquanto a queima ficou em 4,86 milhões de m³/d. O volume queimado apresentou redução de 14,8% em relação a novembro e de 14% na comparação com dezembro de 2024.

Quanto à origem da produção, os campos marítimos concentraram 97,9% do petróleo e 86,5% do gás natural extraídos no mês. Os campos operados pela Petrobras, isoladamente ou em consórcio com outras empresas, responderam por 90,03% do total produzido no país. A produção teve origem em 6.048 poços, sendo 547 marítimos e 5.501 terrestres.

Entre os campos produtores, Tupi, localizado no pré-sal da Bacia de Santos, manteve a liderança em dezembro, com produção de 838,98 mil bbl/d de petróleo e 41,79 milhões de m³/d de gás natural. A FPSO Almirante Tamandaré, no campo de Búzios, foi a instalação com maior produção de petróleo, alcançando 238.960 bbl/d. Já a maior produção de gás natural foi registrada pela FPSO Guanabara, no campo de Mero, com 12,10 milhões de m³/d.